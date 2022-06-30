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Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности - РИА Новости, 30.06.2022
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Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности
Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности
Россию и Белоруссию серьезно беспокоит близость НАТО у границ, это ведет к дальнейшей эскалации напряженности, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:51
2022-06-30T15:58
в мире
россия
белоруссия
нато
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россию и Белоруссию серьезно беспокоит близость НАТО у границ, это ведет к дальнейшей эскалации напряженности, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас серьезная обеспокоенность деятельностью НАТО, в непосредственной близости от наших границ, прежде всего, в Прибалтике и в Польше. У нас единое мнение: такие действия носят откровенно конфронтационный характер, ведут к дальнейшей эскалации напряженности, фрагментации европейского пространства безопасности и сотрудничества", - сказал российский министр.
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в мире, россия, белоруссия, нато
15:51 30.06.2022 (обновлено: 15:58 30.06.2022)
 
Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности

Лавров: близость НАТО к границам беспокоит Россию и Белоруссию, это ведет к эскалации

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россию и Белоруссию серьезно беспокоит близость НАТО у границ, это ведет к дальнейшей эскалации напряженности, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас серьезная обеспокоенность деятельностью НАТО, в непосредственной близости от наших границ, прежде всего, в Прибалтике и в Польше. У нас единое мнение: такие действия носят откровенно конфронтационный характер, ведут к дальнейшей эскалации напряженности, фрагментации европейского пространства безопасности и сотрудничества", - сказал российский министр.
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