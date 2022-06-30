https://ria.ru/20220630/nato-1799303308.html

Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности

Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности - РИА Новости, 30.06.2022

Лавров заявил, что продвижение НАТО к границам ведет к росту напряженности

Россию и Белоруссию серьезно беспокоит близость НАТО у границ, это ведет к дальнейшей эскалации напряженности, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:51

2022-06-30T15:51

2022-06-30T15:58

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Россию и Белоруссию серьезно беспокоит близость НАТО у границ, это ведет к дальнейшей эскалации напряженности, сообщил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас серьезная обеспокоенность деятельностью НАТО, в непосредственной близости от наших границ, прежде всего, в Прибалтике и в Польше. У нас единое мнение: такие действия носят откровенно конфронтационный характер, ведут к дальнейшей эскалации напряженности, фрагментации европейского пространства безопасности и сотрудничества", - сказал российский министр.

https://ria.ru/20220630/nato-1799279116.html

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в мире, россия, белоруссия, нато