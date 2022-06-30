https://ria.ru/20220630/nato-1799270435.html
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля - РИА Новости, 30.06.2022
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:24
2022-06-30T14:24
2022-06-30T14:43
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел", - сказал генсек НАТО.Подписание протокола о присоединении является одним из этапов процесса присоединения новых членов к НАТО. Он подразумевает протокол о присоединении "новичков" к Североатлантическому договору и является, по сути, дополнением к договору. Протокол после подписания и ратификации становится неотъемлемой частью договора и позволяет приглашенной стране стать участницей альянса.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799270196.html
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в мире, швеция, финляндия, нато
14:24 30.06.2022 (обновлено: 14:43 30.06.2022)
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля
Генсек Столтенберг: протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля