https://ria.ru/20220630/nato-1799270435.html

Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля - РИА Новости, 30.06.2022

Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:24

2022-06-30T14:24

2022-06-30T14:43

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финляндия

нато

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел", - сказал генсек НАТО.Подписание протокола о присоединении является одним из этапов процесса присоединения новых членов к НАТО. Он подразумевает протокол о присоединении "новичков" к Североатлантическому договору и является, по сути, дополнением к договору. Протокол после подписания и ратификации становится неотъемлемой частью договора и позволяет приглашенной стране стать участницей альянса.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799270196.html

швеция

финляндия

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в мире, швеция, финляндия, нато