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Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля - РИА Новости, 30.06.2022
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Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля - РИА Новости, 30.06.2022
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:24
2022-06-30T14:43
в мире
швеция
финляндия
нато
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг."Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел", - сказал генсек НАТО.Подписание протокола о присоединении является одним из этапов процесса присоединения новых членов к НАТО. Он подразумевает протокол о присоединении "новичков" к Североатлантическому договору и является, по сути, дополнением к договору. Протокол после подписания и ратификации становится неотъемлемой частью договора и позволяет приглашенной стране стать участницей альянса.
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в мире, швеция, финляндия, нато
14:24 30.06.2022 (обновлено: 14:43 30.06.2022)
 
Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

Генсек Столтенберг: протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут 5 июля

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Протокол о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО подпишут во вторник, 5 июля, с участием глав МИД этих стран, сообщил по итогам саммита альянса в Мадриде генсек Йенс Столтенберг.
"Вчера на саммите было принято главное политическое решение пригласить Швецию и Финляндию. Формальное подписание протокола о вступлении состоится во вторник в присутствии финского и шведского министров иностранных дел", - сказал генсек НАТО.
Подписание протокола о присоединении является одним из этапов процесса присоединения новых членов к НАТО. Он подразумевает протокол о присоединении "новичков" к Североатлантическому договору и является, по сути, дополнением к договору. Протокол после подписания и ратификации становится неотъемлемой частью договора и позволяет приглашенной стране стать участницей альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 14:24Специальная военная операция на Украине
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