https://ria.ru/20220630/nato-1799268379.html

Следующий саммит НАТО пройдет в Литве

Следующий саммит НАТО пройдет в Литве - РИА Новости, 30.06.2022

Следующий саммит НАТО пройдет в Литве

Следующий саммит НАТО состоится в 2023 году в литовском Вильнюсе, заявил по окончании саммита альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:15

2022-06-30T14:15

2022-06-30T14:29

в мире

литва

нато

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Следующий саммит НАТО состоится в 2023 году в литовском Вильнюсе, заявил по окончании саммита альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг."Следующий саммит пройдет в следующем году в Вильнюсе", - сообщил он.

https://ria.ru/20220630/nato-1799251291.html

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в мире, литва, нато