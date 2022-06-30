https://ria.ru/20220630/nato-1799268379.html
Следующий саммит НАТО пройдет в Литве
Следующий саммит НАТО пройдет в Литве - РИА Новости, 30.06.2022
Следующий саммит НАТО пройдет в Литве
Следующий саммит НАТО состоится в 2023 году в литовском Вильнюсе, заявил по окончании саммита альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:15
2022-06-30T14:15
2022-06-30T14:29
в мире
литва
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Следующий саммит НАТО состоится в 2023 году в литовском Вильнюсе, заявил по окончании саммита альянса в Мадриде генсек организации Йенс Столтенберг."Следующий саммит пройдет в следующем году в Вильнюсе", - сообщил он.
https://ria.ru/20220630/nato-1799251291.html
литва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, нато
14:15 30.06.2022 (обновлено: 14:29 30.06.2022)
Следующий саммит НАТО пройдет в Литве
Генсек Столтенберг: следующий саммит НАТО пройдет в 2023 году в Литве