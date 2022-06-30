https://ria.ru/20220630/nato-1799263254.html
Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз
Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор актуальны слова экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина, что вступление... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:59
2022-06-30T13:59
2022-06-30T14:42
в мире
дмитрий медведев
евросоюз
украина
турция
виктор черномырдин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор актуальны слова экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина, что вступление Украины в ЕС возможно только после Турции, а Турция не вступит никогда.Медведев в четверг выступил на Петербургском международном юридическом форуме."Я не так давно об этом вспоминал, но уж больно хорошая фраза, я еще раз ее процитирую, она мне просто нравится. Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС. Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС". Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда (ответил Черномырдин - ред.). Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор", - сказал Медведев в ходе выступления.
https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, дмитрий медведев, евросоюз, украина, турция, виктор черномырдин
13:59 30.06.2022 (обновлено: 14:42 30.06.2022)
Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз
Зампред Совбеза Медведев вспомнил слова Виктора Черномырдина о вступлении Украины в ЕС