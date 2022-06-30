https://ria.ru/20220630/nato-1799263254.html

Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев напомнил слова Черномырдина о вступлении Украины в Евросоюз

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор актуальны слова экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина, что вступление... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:59

2022-06-30T13:59

2022-06-30T14:42

в мире

дмитрий медведев

евросоюз

украина

турция

виктор черномырдин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что до сих пор актуальны слова экс-председателя правительства РФ Виктора Черномырдина, что вступление Украины в ЕС возможно только после Турции, а Турция не вступит никогда.Медведев в четверг выступил на Петербургском международном юридическом форуме."Я не так давно об этом вспоминал, но уж больно хорошая фраза, я еще раз ее процитирую, она мне просто нравится. Эта фраза когда-то была сказана чрезвычайным уполномоченным послом РФ на Украине Виктором Степановичем Черномырдиным в отношении членства в ЕС. Его где-то там журналисты поймали и спрашивают: "А когда Украина вступит в ЕС". Он моментально ответил, совершенно не думая: "После Турции". А, говорят, когда Турция? - А Турция никогда (ответил Черномырдин - ред.). Ну, вот мне кажется, это актуально до сих пор", - сказал Медведев в ходе выступления.

https://ria.ru/20220628/nato-1795505454.html

украина

турция

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Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий медведев, евросоюз, украина, турция, виктор черномырдин