https://ria.ru/20220630/nato-1799251291.html
Эксперт прокомментировал признание России угрозой НАТО
Эксперт прокомментировал признание России угрозой НАТО - РИА Новости, 30.06.2022
Эксперт прокомментировал признание России угрозой НАТО
Признав Россию главной угрозой для НАТО, альянс лишь вернулся к своим истокам и целям, ради которых он был создан много лет назад, полагает базирующийся в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:29
2022-06-30T13:29
2022-06-30T13:29
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БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Признав Россию главной угрозой для НАТО, альянс лишь вернулся к своим истокам и целям, ради которых он был создан много лет назад, полагает базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.В среду на саммите в Мадриде главы государств и правительств стран НАТО утвердили новую стратегическую концепцию, в которой указали, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности Североатлантического альянса. Напротив, в принятой в 2010 году концепции НАТО указывалось, что Россия является "стратегическим партнером".По его словам, в десятилетия после окончания холодной войны НАТО отвлеклась от европейского континента, перенаправив свои усилия на борьбу с исламистами Ближнего Востока, поддержав так называемую "борьбу с терроризмом" под эгидой США."Это, конечно, стало катастрофой, принесло только хаос в одну страну за другой, в частности в Ирак, Ливию, Сирию и Афганистан, а завершилось все бесславным поражением в Кабуле", - сказал собеседник агентства.По его словам, "возвращение" НАТО в Европу стало наблюдаться после 2014 года, когда внимание вновь было сосредоточено на России.С практический точки зрения объявление России угрозой безопасности НАТО, по мнению эксперта, призвано "консолидировать Европу под управлением США против понятного врага".Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220630/nato-1799209837.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, нато, европа, сша, россия
Эксперт прокомментировал признание России угрозой НАТО
Американский эксперт Доктороу назвал признание России угрозой возвращением к истокам НАТО
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Признав Россию главной угрозой для НАТО, альянс лишь вернулся к своим истокам и целям, ради которых он был создан много лет назад, полагает базирующийся в Брюсселе американский историк, эксперт по отношениям России с ЕС и США Гильберт Доктороу.
В среду на саммите в Мадриде главы государств и правительств стран НАТО утвердили новую стратегическую концепцию, в которой указали, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности Североатлантического альянса. Напротив, в принятой в 2010 году концепции НАТО указывалось, что Россия является "стратегическим партнером".
"Новая концепция НАТО, согласно которой Россия представляет главную угрозу, является не чем иным, как возвращением НАТО к своим истокам и принципам, на которых организация создавалась", - сказал эксперт РИА Новости.
По его словам, в десятилетия после окончания холодной войны НАТО
отвлеклась от европейского континента, перенаправив свои усилия на борьбу с исламистами Ближнего Востока
, поддержав так называемую "борьбу с терроризмом" под эгидой США
.
"Это, конечно, стало катастрофой, принесло только хаос в одну страну за другой, в частности в Ирак
, Ливию
, Сирию
и Афганистан
, а завершилось все бесславным поражением в Кабуле", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "возвращение" НАТО в Европу
стало наблюдаться после 2014 года, когда внимание вновь было сосредоточено на России
.
С практический точки зрения объявление России угрозой безопасности НАТО, по мнению эксперта, призвано "консолидировать Европу под управлением США против понятного врага".
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Ранее в МИД РФ заявили, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.