Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши
Глава МИД Польши Рау считает, что Россия и НАТО не вернутся к основополагающему акту
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Варшава считает, что возврата к акту Россия-НАТО не будет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Мадриде, где проходит завершающий день саммита НАТО.
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. Ранее издание Welt, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи.
"Позиция польского правительства тут однозначная. Но случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, возможно было вернуться к этой концепции", - сказал Рау. "Наша позиция такова, что этот акт никак не действует и тем самым нет смысла его архивировать", - добавил он.
В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что несмотря на то, что Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу, Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО.