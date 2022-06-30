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Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши - РИА Новости, 30.06.2022
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Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши
Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши - РИА Новости, 30.06.2022
Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши
Варшава считает, что возврата к акту Россия-НАТО не будет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Мадриде, где проходит завершающий... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:24
2022-06-30T12:24
россия
нато
в мире
польша
збигнев рау
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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Варшава считает, что возврата к акту Россия-НАТО не будет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Мадриде, где проходит завершающий день саммита НАТО.Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. Ранее издание Welt, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи."Позиция польского правительства тут однозначная. Но случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, возможно было вернуться к этой концепции", - сказал Рау. "Наша позиция такова, что этот акт никак не действует и тем самым нет смысла его архивировать", - добавил он.В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что несмотря на то, что Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу, Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО.
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россия, нато, в мире, польша, збигнев рау
12:24 30.06.2022
 
Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши

Глава МИД Польши Рау считает, что Россия и НАТО не вернутся к основополагающему акту

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Варшава считает, что возврата к акту Россия-НАТО не будет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Мадриде, где проходит завершающий день саммита НАТО.
Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. Ранее издание Welt, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи.
"Позиция польского правительства тут однозначная. Но случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, возможно было вернуться к этой концепции", - сказал Рау. "Наша позиция такова, что этот акт никак не действует и тем самым нет смысла его архивировать", - добавил он.
В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что несмотря на то, что Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу, Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО.
Саммит НАТО в Мадриде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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РоссияНАТОВ миреПольшаЗбигнев Рау
 
 
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