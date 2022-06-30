https://ria.ru/20220630/nato-1799225421.html

Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши

Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши - РИА Новости, 30.06.2022

Возврата к акту Россия — НАТО не будет, считает МИД Польши

Варшава считает, что возврата к акту Россия-НАТО не будет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Мадриде, где проходит завершающий... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:24

2022-06-30T12:24

2022-06-30T12:24

россия

нато

в мире

польша

збигнев рау

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ВАРШАВА, 30 июн – РИА Новости. Варшава считает, что возврата к акту Россия-НАТО не будет, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау журналистам в Мадриде, где проходит завершающий день саммита НАТО.Основополагающий акт о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического договора – политический документ, зафиксировавший обязательства РФ и НАТО в области основных сфер, норм и механизмов взаимоотношений между ними. Ранее издание Welt, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что Германия и Франция на саммите лидеров НАТО будут настаивать на сохранении основополагающего акта Россия-НАТО, но его не будут упоминать в заявлении, которое примут по итогам мадридской встречи."Позиция польского правительства тут однозначная. Но случаются голоса, которые считают, что этот акт стоит отложить в какой-то ящик, заморозить, чтобы, когда ситуация в России значительно изменится, возможно было вернуться к этой концепции", - сказал Рау. "Наша позиция такова, что этот акт никак не действует и тем самым нет смысла его архивировать", - добавил он.В мае замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что несмотря на то, что Запад с самого начала вел дело к пренебрежительному отношению к этому документу, Россия "не доставит западным странам удовольствия" и не откажется от основополагающего акта Россия-НАТО.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, в мире, польша, збигнев рау