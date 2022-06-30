https://ria.ru/20220630/nato-1799215693.html

Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко

Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2022

Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и складов РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:53

2022-06-30T11:53

2022-06-30T16:30

в мире

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

александр лукашенко

нато

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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и складов ядерных боеприпасов на белорусской территории нет."Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО у границ Союзного государства - ред.) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных - в России. У нас их нет", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он заявил, что на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что "никакой инсценировки там не было - про ядерное оружие и прочее".В то же время Лукашенко убежден, что нужно быть готовыми к любому развитию событий. "Мы должны быть готовы. Мы должны порох держать сухим по всем направлениям", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что Западу лучше заранее дать понять, "что может быть, чем это случится (в реальности - ред.): нам эта война не нужна".Ранее Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

россия

белоруссия

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Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато