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Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/nato-1799215693.html
Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко
Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко - РИА Новости, 30.06.2022
Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и складов РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:53
2022-06-30T16:30
в мире
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
александр лукашенко
нато
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и складов ядерных боеприпасов на белорусской территории нет."Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО у границ Союзного государства - ред.) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных - в России. У нас их нет", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он заявил, что на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что "никакой инсценировки там не было - про ядерное оружие и прочее".В то же время Лукашенко убежден, что нужно быть готовыми к любому развитию событий. "Мы должны быть готовы. Мы должны порох держать сухим по всем направлениям", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что Западу лучше заранее дать понять, "что может быть, чем это случится (в реальности - ред.): нам эта война не нужна".Ранее Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.
https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html
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в мире, россия, белоруссия, александр лукашенко, нато
11:53 30.06.2022 (обновлено: 16:30 30.06.2022)
 
Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО, заявил Лукашенко

Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще не ответили на военную активность НАТО

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / БелТА
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко во Дворце Независимости в Минске. 30 июня 2022
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва еще не отвечали зеркально на военную активность НАТО у границ Союзного государства и складов ядерных боеприпасов на белорусской территории нет.
"Мы еще полшага сделали. Они же (самолеты НАТО у границ Союзного государства - ред.) летают, тренируются. Зачем тренируются? Зачем ядерные болванки возят? Чтобы завтра ядерную бомбу в самолет положить и сбросить туда, куда надо. Мы еще зеркально не отвечали. Склады боеприпасов ядерных - в России. У нас их нет", - сказал Лукашенко на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Он заявил, что на недавней встрече с президентом России очень серьезно обсуждал ситуацию с безопасностью и действия западных стран в отношении Минска и Москвы. Лукашенко подчеркнул, что "никакой инсценировки там не было - про ядерное оружие и прочее".
В то же время Лукашенко убежден, что нужно быть готовыми к любому развитию событий. "Мы должны быть готовы. Мы должны порох держать сухим по всем направлениям", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что Западу лучше заранее дать понять, "что может быть, чем это случится (в реальности - ред.): нам эта война не нужна".
Ранее Лукашенко заявил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияАлександр ЛукашенкоНАТО
 
 
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