https://ria.ru/20220630/nato-1799205953.html

НАТО сразу начнет усиление восточного фланга, заявила премьер Эстонии

НАТО сразу начнет усиление восточного фланга, заявила премьер Эстонии - РИА Новости, 30.06.2022

НАТО сразу начнет усиление восточного фланга, заявила премьер Эстонии

Утвержденный на саммите НАТО в Мадриде план по значительному усилению на восточном направлении у границ с Россией начнет реализовываться "уже завтра", заявила... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:30

2022-06-30T11:30

2022-06-30T11:39

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БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Утвержденный на саммите НАТО в Мадриде план по значительному усилению на восточном направлении у границ с Россией начнет реализовываться "уже завтра", заявила перед началом второго дня встречи в верхах премьер Эстонии Кая Каллас."Вчера мы приняли политические решения на высшем уровне. Теперь они переходят к главам вооруженных сил, чтобы наметить планы как это все будет реализовано на практике. Обязательства сделаны очень решительные. Это планы не только на бумаге, но в реальности. Мы совершенно уверены, что эти планы будут реализованы. Мы будем идти шаг за шагом и не будем ждать для этого целый год, но уже завтра начнем эти планы реализовывать", - сказала она.Накануне лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.

https://ria.ru/20220629/miroporyadok-1798955698.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, эстония, кая каллас, россия, сша