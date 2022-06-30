11:30 30.06.2022 (обновлено: 11:39 30.06.2022)
НАТО сразу начнет усиление восточного фланга, заявила премьер Эстонии
Премьер Эстонии Каллас: НАТО сразу начнет реализовывать план по усилению восточного фланга
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Утвержденный на саммите НАТО в Мадриде план по значительному усилению на восточном направлении у границ с Россией начнет реализовываться "уже завтра", заявила перед началом второго дня встречи в верхах премьер Эстонии Кая Каллас.
"Вчера мы приняли политические решения на высшем уровне. Теперь они переходят к главам вооруженных сил, чтобы наметить планы как это все будет реализовано на практике. Обязательства сделаны очень решительные. Это планы не только на бумаге, но в реальности. Мы совершенно уверены, что эти планы будут реализованы. Мы будем идти шаг за шагом и не будем ждать для этого целый год, но уже завтра начнем эти планы реализовывать", - сказала она.
Накануне лидеры НАТО согласовали план по значительному наращиванию к 2023 году сил альянса на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. НАТО заявила, что планирует в ближайшее время на восточном фланге увеличить численность сил высокой готовности до более 300 тысяч, нарастить состав боевых групп до "бригадного" уровня, создать в регионе склады оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Кроме того, страны альянса обязались наращивать расходы на оборону. Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил о намерении страны создать в Польше постоянный штаб пятого армейского корпуса США в Европе. Он добавил, что Соединенные Штаты и НАТО намерены укреплять свои силы "по всему восточному флангу". Кроме того, по его словам, США намерены обеспечить дислоцирование в Румынии "дополнительной" бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных.
В свою очередь, Москва не раз отмечала, что альянс нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.