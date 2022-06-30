В Москве завершилось прощание с Пьером Нарциссом

"Нарцисс, любимый, я всегда буду любить тебя. Наш путь был с тобой сложный… Слезы, приключения, радости… Я сейчас принимаю тебя всецело таким, какой ты есть… Ты принес очень много добра. Ты сделал здесь (в России) большую карьеру… Мы не прощаемся с тобой", – сказала его бывшая жена Валерия Калачева.