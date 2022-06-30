https://ria.ru/20220630/nartsiss-1799248462.html
В Москве завершилось прощание с Пьером Нарциссом
В Москве завершилось прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022
В Москве завершилось прощание с Пьером Нарциссом
Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом завершилась в Центральной клинической больнице Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:33
2022-06-30T13:33
2022-06-30T13:33
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом завершилась в Центральной клинической больнице Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Гроб был накрыт флагом Камеруна, друзья и поклонники артиста принесли множество красных, розовых и белых роз.Дочь Нарцисса Каролина-Кристель назвала отца поддержкой и опорой.Прощальные слова сказала ведущая "Фабрики звезд" Яна Чурикова.Почтить память Нарцисса пришли и другие "фабриканты", в частности, Александр Бердников.Представитель посольства Камеруна отметил, что сразу после церемонии тело певца отправят в аэропорт, а затем в Камерун. Церемония завершилась аплодисментами.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры.
https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, пьер нарцисс, яна чурикова, александр бердников, шоу-бизнес, камерун
В Москве завершилось прощание с Пьером Нарциссом
В Центральной клинической больнице Москвы завершилось прощание с Пьером Нарциссом
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с певцом Пьером Нарциссом завершилась в Центральной клинической больнице Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Гроб был накрыт флагом Камеруна, друзья и поклонники артиста принесли множество красных, розовых и белых роз.
"Нарцисс, любимый, я всегда буду любить тебя. Наш путь был с тобой сложный… Слезы, приключения, радости… Я сейчас принимаю тебя всецело таким, какой ты есть… Ты принес очень много добра. Ты сделал здесь (в России) большую карьеру… Мы не прощаемся с тобой", – сказала его бывшая жена Валерия Калачева.
Дочь Нарцисса Каролина-Кристель назвала отца поддержкой и опорой.
"Я очень люблю тебя, папа… Жалко, что я провела с тобой так мало времени и потеряла тебя так рано… Но такова жизнь… Ты моя поддержка и опора", – сказала Каролина-Кристель.
Прощальные слова сказала ведущая "Фабрики звезд" Яна Чурикова.
"Я очень любила объявлять Нарцисса на сцене… Он выходил на сцену, чтобы дарить радость… Сейчас тут находятся объединенные сердца, мы все вместе, вокруг твоей памяти. Ты будешь погребен на земле камерунской. Спасибо, что был с нами", – отметила Чурикова.
Почтить память Нарцисса пришли и другие "фабриканты", в частности, Александр Бердников.
"Каждая наша встреча всегда была праздником… Ты был профессиональный артист. Когда ты выходишь на сцену, все люди начинают веселиться. Такого "шоколадного зайца" у нас уже не будет никогда", – добавил участник группы "Корни" Бердников.
Представитель посольства Камеруна отметил, что сразу после церемонии тело певца отправят в аэропорт, а затем в Камерун. Церемония завершилась аплодисментами.
Нарцисс скончался
21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры.