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В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом
В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022
В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом
Церемония прощания с Пьером Нарциссом началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:40
2022-06-30T12:40
2022-06-30T13:04
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с Пьером Нарциссом началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.Близкий друг артиста Кочофа Габриэль напомнил о вкладе Пьера в судьбу африканцев.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с певцом неоднократно переносилась. Артиста планируют похоронить в Камеруне.
https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html
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Церемония прощания с Пьером Нарциссом в Москве
Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг.
2022-06-30T12:40
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PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес, камерун
12:40 30.06.2022 (обновлено: 13:04 30.06.2022)
В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом
В Центральной клинической больнице Москвы началось прощание с Пьером Нарциссом