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В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022
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Шоубиз
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В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом
В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022
В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом
Церемония прощания с Пьером Нарциссом началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:40
2022-06-30T13:04
шоубиз
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пьер нарцисс
шоу-бизнес
камерун
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с Пьером Нарциссом началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.Близкий друг артиста Кочофа Габриэль напомнил о вкладе Пьера в судьбу африканцев.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с певцом неоднократно переносилась. Артиста планируют похоронить в Камеруне.
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Церемония прощания с Пьером Нарциссом в Москве
Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг.
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РИА Новости
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знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес, камерун
12:40 30.06.2022 (обновлено: 13:04 30.06.2022)
 
В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом

В Центральной клинической больнице Москвы началось прощание с Пьером Нарциссом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с Пьером Нарциссом началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.

"Он был замечательным человеком, харизматичным, тридцать лет прожил в России", – сказала его экс-супруга Валерия Калачева.

Близкий друг артиста Кочофа Габриэль напомнил о вкладе Пьера в судьбу африканцев.

"Мы отправим Нарцисса на родину сегодня… Нарцисс – тот человек, который поднял на высокий культурный уровень африканцев", – сказал Кочофа.

Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с певцом неоднократно переносилась. Артиста планируют похоронить в Камеруне.
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