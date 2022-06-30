https://ria.ru/20220630/nartsiss-1799223015.html

В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом

В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом - РИА Новости, 30.06.2022

В Москве началось прощание с Пьером Нарциссом

Церемония прощания с Пьером Нарциссом началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:40

2022-06-30T12:40

2022-06-30T13:04

шоубиз

знаменитости

пьер нарцисс

шоу-бизнес

камерун

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799223593_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_850dd078c489278a041a89fdf1d1e251.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с Пьером Нарциссом началась в ритуальном зале Центральной клинической больницы Москвы, передает корреспондент РИА Новости.Почтить память артиста пришли члены семьи, многочисленные друзья и коллеги.Близкий друг артиста Кочофа Габриэль напомнил о вкладе Пьера в судьбу африканцев.Нарцисс скончался 21 июня на 46-м году жизни от последствий подагры. Церемония прощания с певцом неоднократно переносилась. Артиста планируют похоронить в Камеруне.

https://ria.ru/20220630/shatunov-1799182123.html

камерун

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония прощания с Пьером Нарциссом в Москве Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг. 2022-06-30T12:40 true PT0M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, пьер нарцисс, шоу-бизнес, камерун