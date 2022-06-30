https://ria.ru/20220630/nartsiss-1799154621.html

Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны

Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны - РИА Новости, 30.06.2022

Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны

Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T07:18

2022-06-30T07:18

2022-06-30T07:18

шоубиз

камерун

россия

москва

общество

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153253/28/1532532805_0:0:1037:583_1920x0_80_0_0_52a70b89829cc1cc88fd179ecfe13cb5.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг."Похороны состоятся в Камеруне", — сказал он.По его словам, точной даты похорон пока нет.В четверг в Москве запланировано прощание с Пьером Нарциссом. Ранее церемония неоднократно переносилась. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.Представитель бывшей супруги Нарцисса Валерии Калачевой ранее сообщил, что родственники певца хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. По словам представителя, при этом дочь и бывшая жена настаивают, чтобы Нарцисс был погребен в России.

https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798915627.html

камерун

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камерун, россия, москва, общество, происшествия