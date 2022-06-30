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Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны - РИА Новости, 30.06.2022
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны
Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T07:18
2022-06-30T07:18
2022-06-30T07:18
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российского певца камерунского происхождения Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь камерунского посольства в РФ Танга Бианг."Похороны состоятся в Камеруне", — сказал он.По его словам, точной даты похорон пока нет.В четверг в Москве запланировано прощание с Пьером Нарциссом. Ранее церемония неоднократно переносилась. Певец скончался на 46-м году жизни от последствий подагры.Представитель бывшей супруги Нарцисса Валерии Калачевой ранее сообщил, что родственники певца хотят, чтобы он был похоронен на родине, в Камеруне. По словам представителя, при этом дочь и бывшая жена настаивают, чтобы Нарцисс был погребен в России.
https://ria.ru/20220629/nartsiss-1798915627.html
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камерун, россия, москва, общество, происшествия
Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне, сообщили в посольстве страны
Представитель посольства в России Бианг: Пьера Нарцисса похоронят в Камеруне