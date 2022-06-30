https://ria.ru/20220630/narkotiki-1799251735.html

ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на наркотическое опьянение

ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на наркотическое опьянение - РИА Новости, 30.06.2022

ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на наркотическое опьянение

ГИБДД России планирует начать тестирование водителей на состояние наркотического опьянения, сообщил начальник ведомства Михаил Черников. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:30

2022-06-30T13:30

2022-06-30T13:33

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россия

общество

наркотики

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ГИБДД России планирует начать тестирование водителей на состояние наркотического опьянения, сообщил начальник ведомства Михаил Черников."Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы возможно было тестировать и водителей, которые принимают наркотики, чтобы их уже исключать из дорожного движения, транспортное средство задерживать", - сказал он на пресс-конференции.Черников также отметил, что в 2022-м выявлено свыше 250 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, каждый десятый попался повторно в течение года.

https://ria.ru/20220630/prava-1799207941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авто, россия, общество, наркотики