https://ria.ru/20220630/narkotiki-1799251735.html
ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на наркотическое опьянение
ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на наркотическое опьянение - РИА Новости, 30.06.2022
ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на наркотическое опьянение
ГИБДД России планирует начать тестирование водителей на состояние наркотического опьянения, сообщил начальник ведомства Михаил Черников. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:30
2022-06-30T13:30
2022-06-30T13:33
авто
россия
общество
наркотики
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ГИБДД России планирует начать тестирование водителей на состояние наркотического опьянения, сообщил начальник ведомства Михаил Черников."Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы возможно было тестировать и водителей, которые принимают наркотики, чтобы их уже исключать из дорожного движения, транспортное средство задерживать", - сказал он на пресс-конференции.Черников также отметил, что в 2022-м выявлено свыше 250 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, каждый десятый попался повторно в течение года.
https://ria.ru/20220630/prava-1799207941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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авто, россия, общество, наркотики
13:30 30.06.2022 (обновлено: 13:33 30.06.2022)
ГИБДД планирует ввести тесты для водителей на наркотическое опьянение
ГИБДД планирует начать тестирование водителей на состояние наркотического опьянения
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. ГИБДД России планирует начать тестирование водителей на состояние наркотического опьянения, сообщил начальник ведомства Михаил Черников.
"Мы сейчас перестраиваемся для того, чтобы возможно было тестировать и водителей, которые принимают наркотики, чтобы их уже исключать из дорожного движения, транспортное средство задерживать", - сказал он на пресс-конференции.
Черников также отметил, что в 2022-м выявлено свыше 250 тысяч водителей в состоянии алкогольного опьянения, каждый десятый попался повторно в течение года.