https://ria.ru/20220630/naemniki-1799271785.html

В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР

В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве ЕСПЧ не казнить воевавших в Донбассе британских наемников, заявил, что РФ больше не выполняет... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:31

2022-06-30T14:31

2022-06-30T15:02

специальная военная операция на украине

европейский суд по правам человека (еспч)

в мире

россия

украина

донецкая народная республика

дмитрий песков

великобритания

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве ЕСПЧ не казнить воевавших в Донбассе британских наемников, заявил, что РФ больше не выполняет предписания этого суда, надо обращаться к ДНР.Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия не признает, заявил, что нужно не допустить исполнения смертного приговора в ДНР двум наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину. Об этом говорилось в постановлении на сайте ЕСПЧ."Ну вы имеете в виду британских наемников, которые попали в плен? Ну, вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать. И все-таки по поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, комментируя призыв ЕСПЧ.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестают быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений. Комментируя иск Украины, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что постановления Европейского суда по правам человека не подлежат исполнению в РФ, политик также подчеркнул, что доказательств по обвинениям не представлено. В МИД РФ указывали, что ЕСПЧ внятно не ответил на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html

https://ria.ru/20220626/ukraina-1798262949.html

https://ria.ru/20220624/aslin-1797841305.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

европейский суд по правам человека (еспч), в мире, россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков, великобритания, ситуация в днр и лнр