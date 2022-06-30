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В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/naemniki-1799271785.html
В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР
В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР - РИА Новости, 30.06.2022
В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве ЕСПЧ не казнить воевавших в Донбассе британских наемников, заявил, что РФ больше не выполняет... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:31
2022-06-30T15:02
специальная военная операция на украине
европейский суд по правам человека (еспч)
в мире
россия
украина
донецкая народная республика
дмитрий песков
великобритания
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве ЕСПЧ не казнить воевавших в Донбассе британских наемников, заявил, что РФ больше не выполняет предписания этого суда, надо обращаться к ДНР.Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия не признает, заявил, что нужно не допустить исполнения смертного приговора в ДНР двум наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину. Об этом говорилось в постановлении на сайте ЕСПЧ."Ну вы имеете в виду британских наемников, которые попали в плен? Ну, вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать. И все-таки по поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, комментируя призыв ЕСПЧ.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестают быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений. Комментируя иск Украины, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что постановления Европейского суда по правам человека не подлежат исполнению в РФ, политик также подчеркнул, что доказательств по обвинениям не представлено. В МИД РФ указывали, что ЕСПЧ внятно не ответил на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса.Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220629/kazn-1799067280.html
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европейский суд по правам человека (еспч), в мире, россия, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков, великобритания, ситуация в днр и лнр
14:31 30.06.2022 (обновлено: 15:02 30.06.2022)
 
В Кремле призвали ЕСПЧ обращаться по судьбе наемников напрямую к ДНР

Песков призвал ЕСПЧ обращаться по вопросам судьбы пленных наемников напрямую к властям ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГраждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим
Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Граждане Великобритании Эйден Эслин, Шон Пиннер и подданный Королевства Марокко Саадун Брагим. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о призыве ЕСПЧ не казнить воевавших в Донбассе британских наемников, заявил, что РФ больше не выполняет предписания этого суда, надо обращаться к ДНР.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), решения которого Россия не признает, заявил, что нужно не допустить исполнения смертного приговора в ДНР двум наемникам из Великобритании Шону Пиннеру и Эйдену Аслину. Об этом говорилось в постановлении на сайте ЕСПЧ.
Призываю его вмешаться – отец приговоренного к казни в ДНР марокканца обратился к Путину - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 17:51Специальная военная операция на Украине
Отец приговоренного к казни марокканца попросил Путина о помиловании сына
"Ну вы имеете в виду британских наемников, которые попали в плен? Ну, вы знаете, что предписания ЕСПЧ Россия больше не выполняет. Это, наверное, единственное, что можно сказать. И все-таки по поводу судьбы этих наемников, конечно же, нужно понимать, что в данном случае нужно общаться с руководством Донецкой Народной Республики", - сказал Песков, комментируя призыв ЕСПЧ.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестают быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений. Комментируя иск Украины, вице-спикер Совфеда Константин Косачев отмечал, что постановления Европейского суда по правам человека не подлежат исполнению в РФ, политик также подчеркнул, что доказательств по обвинениям не представлено. В МИД РФ указывали, что ЕСПЧ внятно не ответил на материалы со свидетельствами о преступлениях, совершенных против жителей Донбасса.
Гражданин Великобритании Шон Пиннер, подданный Королевства Марокко Саадун Брагим и гражданин Великобритании Эйден Аслин в зале суда в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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МИД России посоветовал Британии спрашивать о наемниках у посольства Украины
Девятого июня в Донецке были приговорены к расстрелу трое плененных в Мариуполе иностранцев - два подданных Великобритании Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Саадун Брагим. Все трое признали себя виновными в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. Аслин также признал себя виновным по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Согласно законам ДНР, приговор можно оспорить в течение месяца. Защита Пиннера подала кассация на приговор, Аслин и Брагим пока не обратились с такой просьбой. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявлял, что прибывшие на Украину наемники не являются комбатантами, и "лучшее, что их ждет, это долгий срок в тюрьме".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Эйден Аслин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 13:57Специальная военная операция на Украине
Британский наемник Эйден Аслин попросил прощения у жителей Донбасса
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)В миреРоссияУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий ПесковВеликобританияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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