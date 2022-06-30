https://ria.ru/20220630/myanma-1799280411.html

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с властями Мьянмы

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с властями Мьянмы - РИА Новости, 30.06.2022

Песков ответил на вопрос о встрече Путина с властями Мьянмы

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с властями Мьянмы по вопросам закупок нефти, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:58

2022-06-30T14:58

2022-06-30T14:58

мьянма

россия

владимир путин

дмитрий песков

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594818258_0:152:2975:1825_1920x0_80_0_0_194450ccd1d755bd5493ca732410446a.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с властями Мьянмы по вопросам закупок нефти, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время возможен визит властей Мьянмы в Россию с целью обсуждения закупок нефти."Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике Путина подобные переговоры.Он отрицательно ответил на вопрос, известно ли Кремлю о таких планах властей Мьянмы.

https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html

мьянма

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мьянма, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире