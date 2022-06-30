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Песков ответил на вопрос о встрече Путина с властями Мьянмы
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с властями Мьянмы - РИА Новости, 30.06.2022
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с властями Мьянмы
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с властями Мьянмы по вопросам закупок нефти, сообщил пресс-секретарь главы российского государства... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:58
2022-06-30T14:58
2022-06-30T14:58
мьянма
россия
владимир путин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с властями Мьянмы по вопросам закупок нефти, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.Ранее в СМИ появилась информация, что в ближайшее время возможен визит властей Мьянмы в Россию с целью обсуждения закупок нефти."Нет, пока нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в графике Путина подобные переговоры.Он отрицательно ответил на вопрос, известно ли Кремлю о таких планах властей Мьянмы.
https://ria.ru/20220618/khab-1796385033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мьянма, россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Песков ответил на вопрос о встрече Путина с властями Мьянмы
Пресс-секретарь президента Песков: в графике Путина пока нет встречи с властями Мьянмы