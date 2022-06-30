https://ria.ru/20220630/moldaviya-1799278190.html

Эксперт объяснил, почему Молдавия не поддержит санкции против России

Эксперт объяснил, почему Молдавия не поддержит санкции против России - РИА Новости, 30.06.2022

Эксперт объяснил, почему Молдавия не поддержит санкции против России

Власти Молдавии пытаются быть максимально аккуратными в отношениях с ЕС и официально не поддерживают санкции против РФ, чтобы не навредить стране, заявил в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:51

2022-06-30T14:51

2022-06-30T14:55

игорь гросу

николай попеску

владимир путин

россия

молдавия

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

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КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Власти Молдавии пытаются быть максимально аккуратными в отношениях с ЕС и официально не поддерживают санкции против РФ, чтобы не навредить стране, заявил в комментарии РИА Новости эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ.Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что это обязывает республику поддержать следующие антироссийские санкции. Однако вице-премьер, глава МИД Николай Попеску опроверг это заявление."Нет никакой связи между нашим новым статусом и присоединением к антироссийским санкциям, официально мы их еще не применяли. Если Россия и должна переживать из-за каких-то стран, то в списке государств, которые могут что-то предпринимать против РФ, Молдавия будет на последнем месте. Я тоже критиковал власть за это, но возможно, что им просто сложно занимать другую позицию", - заявил Ионицэ.По его словам, власти стараются быть очень аккуратными в вопросе санкций, несмотря на лояльность к ЕС."Из того, что я вижу, наша власть старается не навредить. Некоторые это считают бесхребетностью, но они действуют исходя из того, что у нас очень маленькая страна, которая находится на границе огня – рядом с нами разворачивается театр военных действий, поэтому наша власть пытается вести себя максимально разумно", - объясняет эксперт.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.США и союзники отреагировали введением многочисленных санкций в отношении Москвы и оказывают масштабную помощь Киеву в сфере обороны. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20220629/moldaviya-1799003769.html

https://ria.ru/20220626/sanktsii-1798199369.html

россия

молдавия

украина

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игорь гросу, николай попеску, владимир путин, россия, молдавия, украина, евросоюз, санкции в отношении россии