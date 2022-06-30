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Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей - РИА Новости, 30.06.2022
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Тверская область
https://ria.ru/20220630/mnogodetnye-1799364274.html
Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей
Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей - РИА Новости, 30.06.2022
Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей
За последние пять лет в Тверской области более чем на треть увеличилось количество многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:52
2022-06-30T19:55
тверская область
игорь руденя
общество
жилье
тверская область
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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. За последние пять лет в Тверской области более чем на треть увеличилось количество многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательном собрании региона."За последние пять лет в Тверской области более чем на 30% увеличилось количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Сегодня у нас в регионе каждый пятый ребёнок растёт в таких семьях", - отметил Руденя.В Тверской области в настоящее время реализуется порядка 50 мер поддержки семьи, их получателями в 2021 году стали более 33 тысяч семей с детьми.
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игорь руденя, общество, жилье, тверская область
17:52 30.06.2022 (обновлено: 19:55 30.06.2022)
 

Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей

© Fotolia / YuliМост через Волгу в Твери
Мост через Волгу в Твери - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Fotolia / Yuli
Мост через Волгу в Твери
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. За последние пять лет в Тверской области более чем на треть увеличилось количество многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательном собрании региона.
"За последние пять лет в Тверской области более чем на 30% увеличилось количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Сегодня у нас в регионе каждый пятый ребёнок растёт в таких семьях", - отметил Руденя.
В Тверской области в настоящее время реализуется порядка 50 мер поддержки семьи, их получателями в 2021 году стали более 33 тысяч семей с детьми.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 31.05.2022
31 мая, 15:22Тверская область
Руденя: традиция большой семьи должна утвердиться в обществе как норма
 
Тверская областьИгорь РуденяОбществоЖильеТверская область
 
 
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