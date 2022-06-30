https://ria.ru/20220630/mnogodetnye-1799364274.html

Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей

Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей - РИА Новости, 30.06.2022

Руденя: в Тверской области на 30% увеличилось количество многодетных семей

За последние пять лет в Тверской области более чем на треть увеличилось количество многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:52

2022-06-30T17:52

2022-06-30T19:55

тверская область

игорь руденя

общество

жилье

тверская область

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ТВЕРЬ, 30 июн - РИА Новости. За последние пять лет в Тверской области более чем на треть увеличилось количество многодетных семей, сообщил губернатор региона Игорь Руденя, выступая с ежегодным отчетом о деятельности правительства за 2021 год в Законодательном собрании региона."За последние пять лет в Тверской области более чем на 30% увеличилось количество многодетных семей и число воспитывающихся в них детей. Сегодня у нас в регионе каждый пятый ребёнок растёт в таких семьях", - отметил Руденя.В Тверской области в настоящее время реализуется порядка 50 мер поддержки семьи, их получателями в 2021 году стали более 33 тысяч семей с детьми.

https://ria.ru/20220531/rudenya-1792055856.html

тверская область

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Алёна Пава

игорь руденя, общество, жилье, тверская область