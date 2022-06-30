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Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС - РИА Новости, 30.06.2022
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Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС
Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС - РИА Новости, 30.06.2022
Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС
Отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:49
2022-06-30T03:49
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
россия
роскосмос
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.Кроме того, по словам Рогозина, президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков направил ему письмо с предложением конкретных тем для экспериментов на борту МКС. Он уточнил, что эти данные будут приниматься во внимание при отборе."Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе", — пояснил гендиректор "Роскосмоса".Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что 14 июня Национальная академия наук Белоруссии направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле "Союз МС".В ходе посещения космодрома Восточный 12 апреля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин дал поручение "Роскосмосу" организовать полет в космос на российском корабле белорусского представителя. В числе кандидатов могут быть и девушки, а два человека, которых потом выберут в качестве члена основного экипажа и дублера, войдут в российский отряд космонавтов.
https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html
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космос - риа наука, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин
03:49 30.06.2022
 
Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Глава "Роскосмоса" Рогозин: начался отбор белорусских космонавтов для полета на МКС

© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид на Землю с борта МКС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Отбор начинается, займет месяца два, не меньше … минимум до конца лета", — сказал Рогозин.

Он уточнил, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.
Кроме того, по словам Рогозина, президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков направил ему письмо с предложением конкретных тем для экспериментов на борту МКС. Он уточнил, что эти данные будут приниматься во внимание при отборе.
"Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе", — пояснил гендиректор "Роскосмоса".
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В ходе посещения космодрома Восточный 12 апреля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин дал поручение "Роскосмосу" организовать полет в космос на российском корабле белорусского представителя. В числе кандидатов могут быть и девушки, а два человека, которых потом выберут в качестве члена основного экипажа и дублера, войдут в российский отряд космонавтов.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссияРоскосмосЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)Дмитрий Рогозин
 
 
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