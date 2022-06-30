https://ria.ru/20220630/mks-1799148892.html

Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС - РИА Новости, 30.06.2022

Рогозин объявил о начале отбора белорусских космонавтов для полета на МКС

Отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:49

2022-06-30T03:49

2022-06-30T03:49

хочу стать космонавтом

космос - риа наука

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

россия

роскосмос

центр подготовки космонавтов

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Отбор среди белорусских претендентов на полет на Международную космическую станцию уже стартовал, он завершится не раньше начала осени, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Он уточнил, что претенденты прибывают в Россию для прохождения отбора не все вместе, а по графику работы медицинской комиссии.Кроме того, по словам Рогозина, президент Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков направил ему письмо с предложением конкретных тем для экспериментов на борту МКС. Он уточнил, что эти данные будут приниматься во внимание при отборе."Если мы сочтем, что какой-то эксперимент с точки зрения даже нашей научной программы на МКС является своевременным и приоритетным, то мы выскажем свои рекомендации Центру подготовки космонавтов, чтобы они учли при отборе", — пояснил гендиректор "Роскосмоса".Ранее в "Роскосмосе" сообщили, что 14 июня Национальная академия наук Белоруссии направила список из 29 кандидатов для полета на МКС. Полет планируется осенью 2023 года на российском космическом корабле "Союз МС".В ходе посещения космодрома Восточный 12 апреля вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин дал поручение "Роскосмосу" организовать полет в космос на российском корабле белорусского представителя. В числе кандидатов могут быть и девушки, а два человека, которых потом выберут в качестве члена основного экипажа и дублера, войдут в российский отряд космонавтов.

https://ria.ru/20220625/kosmos-1798051981.html

https://ria.ru/20220627/cygnus-1798564424.html

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космос - риа наука, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, россия, роскосмос, центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), дмитрий рогозин