https://ria.ru/20220630/mitingi-1799196844.html
Комитет Госдумы одобрил проект ограничения списка разрешенных мест митингов
Комитет Госдумы одобрил проект ограничения списка разрешенных мест митингов - РИА Новости, 30.06.2022
Комитет Госдумы одобрил проект ограничения списка разрешенных мест митингов
Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:59
2022-06-30T10:59
2022-06-30T10:59
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах, одобрен к первому чтению комитетом по безопасности Госдумы.На комитете предложили Госдуме принять инициативу на пленарном заседании 5 июля. "К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается в законопроекте.Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование, электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, и водоотведения, сетей газоснабжения. То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.
https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797031083.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, общество, россия
Комитет Госдумы одобрил проект ограничения списка разрешенных мест митингов
Комитет Госдумы одобрил к I чтению проект ограничения списка разрешенных мест митингов
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах, одобрен к первому чтению комитетом по безопасности Госдумы.
На комитете предложили Госдуме
принять инициативу на пленарном заседании 5 июля. "К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается в законопроекте.
Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование, электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, и водоотведения, сетей газоснабжения. То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.