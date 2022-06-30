https://ria.ru/20220630/mitingi-1799196844.html

Комитет Госдумы одобрил проект ограничения списка разрешенных мест митингов

Комитет Госдумы одобрил проект ограничения списка разрешенных мест митингов - РИА Новости, 30.06.2022

Комитет Госдумы одобрил проект ограничения списка разрешенных мест митингов

Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:59

2022-06-30T10:59

2022-06-30T10:59

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Законопроект, предлагающий корреспондирующие изменения в связи с внесением законопроекта об иноагентах и запрещающий митинги и демонстрации на территории аэропортов, школ, больниц, органов публичной власти, на детских и спортивных площадках и в других местах, одобрен к первому чтению комитетом по безопасности Госдумы.На комитете предложили Госдуме принять инициативу на пленарном заседании 5 июля. "К местам, в которых запрещается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, относятся: здания и территории речных, морских, железнодорожных и автомобильных вокзалов и станций, аэропортов, морских, речных портов, пристаней", - отмечается в законопроекте.Также предлагается запретить митинговать на территории органов публичной власти, объектов жизнеобеспечения, в том числе обеспечивающих функционирование, электрических, тепловых, водопроводных сетей, сетей водоснабжения, и водоотведения, сетей газоснабжения. То же самое касается культовых сооружений, в том числе, принадлежащих религиозным организациям.

https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797031083.html

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Кирилл Волков

госдума рф, общество, россия