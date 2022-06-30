https://ria.ru/20220630/mirotvortsy-1799437480.html
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается - РИА Новости, 30.06.2022
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается
Вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:15
2022-06-30T23:15
2022-06-30T23:15
здоровье - общество
ильич (илья прусикин)
владимир зеленский
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оон
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов ответить "ударом" на гипотетические атаки со стороны Приднестровья.Он подтвердил, что вопрос миротворческой миссии ООН в Приднестровье не стоит "и никогда не рассматривался".Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация в контексте недавнего заявления Зеленского, Ильичев сказал: "Нет".
https://ria.ru/20220627/udar-1798560981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, ильич (илья прусикин), владимир зеленский, в мире, киев, оон
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается
Ильичев заявил, что вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит