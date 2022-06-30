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В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается - РИА Новости, 30.06.2022
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В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается - РИА Новости, 30.06.2022
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается
Вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T23:15
2022-06-30T23:15
здоровье - общество
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владимир зеленский
в мире
киев
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов ответить "ударом" на гипотетические атаки со стороны Приднестровья.Он подтвердил, что вопрос миротворческой миссии ООН в Приднестровье не стоит "и никогда не рассматривался".Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация в контексте недавнего заявления Зеленского, Ильичев сказал: "Нет".
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здоровье - общество, ильич (илья прусикин), владимир зеленский, в мире, киев, оон
23:15 30.06.2022
 
В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается

Ильичев заявил, что вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ООН, 30 июн – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.
Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов ответить "ударом" на гипотетические атаки со стороны Приднестровья.
"Приднестровье не является пунктом повестки дня Совета безопасности. Поэтому мы бы поостереглись вносить его туда", - сказал Ильичев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, считает ли РФ нужным поднять в ООН вопрос о необходимости отправить миротворцев организации в Приднестровье на фоне заявления Зеленского.
Он подтвердил, что вопрос миротворческой миссии ООН в Приднестровье не стоит "и никогда не рассматривался".
Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация в контексте недавнего заявления Зеленского, Ильичев сказал: "Нет".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 20:17
Зеленский пригрозил ударом по Приднестровью в случае "угрозы Киеву"
 
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