https://ria.ru/20220630/mirotvortsy-1799437480.html

В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается

В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается - РИА Новости, 30.06.2022

В МИД заявили, что вопрос отправки миротворцев ООН в ПМР не рассматривается

Вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T23:15

2022-06-30T23:15

2022-06-30T23:15

здоровье - общество

ильич (илья прусикин)

владимир зеленский

в мире

киев

оон

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ООН, 30 июн – РИА Новости. Вопрос отправки миротворцев ООН в Приднестровье не стоял и не стоит, заявил журналистам директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев готов ответить "ударом" на гипотетические атаки со стороны Приднестровья.Он подтвердил, что вопрос миротворческой миссии ООН в Приднестровье не стоит "и никогда не рассматривался".Отвечая на вопрос о том, изменилась ли ситуация в контексте недавнего заявления Зеленского, Ильичев сказал: "Нет".

https://ria.ru/20220627/udar-1798560981.html

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Евгения Нефедова

здоровье - общество, ильич (илья прусикин), владимир зеленский, в мире, киев, оон