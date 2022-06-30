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Минск заявил о готовности к диалогу с Западом, несмотря на конфронтацию - РИА Новости, 30.06.2022
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Минск заявил о готовности к диалогу с Западом, несмотря на конфронтацию
Минск заявил о готовности к диалогу с Западом, несмотря на конфронтацию - РИА Новости, 30.06.2022
Минск заявил о готовности к диалогу с Западом, несмотря на конфронтацию
Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что несмотря на нацеленность Запада на конфронтацию и нежелание воспринимать здравый... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:13
2022-06-30T15:13
в мире
цены на нефть
белоруссия
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что несмотря на нацеленность Запада на конфронтацию и нежелание воспринимать здравый смысл, Минск готов к диалогу."К сожалению, коллективный Запад пока не готов воспринимать доводы здравого смысла. Мы видим его стремление изолировать нас, перекрыть каналы общения. Однако конфронтация - это не наш путь. Беларусь всегда готова к сотрудничеству на принципах конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога", - сказал Андрейченко в четверг, закрывая сессию нижней палаты парламента. Слова спикера приводит пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что белорусская сторона продолжит "разговаривать со всеми, настойчиво продвигая миролюбивые внешнеполитические инициативы главы белорусского государства".По словам Андрейченко, в ходе сессии депутаты последовательно разъясняли своим западным коллегам нацеленность Белоруссии на развитие торгово-экономического сотрудничества, ценность инструментов парламентской дипломатии, тупиковость и пагубность санкций для мировой экономики."Нарастание внешнего давления еще раз подтверждает правильность курса на укрепление интеграционных связей в рамках МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - сказал спикер.
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в мире, цены на нефть, белоруссия, снг, одкб
15:13 30.06.2022
 
Минск заявил о готовности к диалогу с Западом, несмотря на конфронтацию

Спикер белорусского парламента Андрейченко заявил о готовности к диалогу с Западом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАкции протеста в Минске
Акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Спикер нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко заявил, что несмотря на нацеленность Запада на конфронтацию и нежелание воспринимать здравый смысл, Минск готов к диалогу.
"К сожалению, коллективный Запад пока не готов воспринимать доводы здравого смысла. Мы видим его стремление изолировать нас, перекрыть каналы общения. Однако конфронтация - это не наш путь. Беларусь всегда готова к сотрудничеству на принципах конструктивного, равноправного и взаимоуважительного диалога", - сказал Андрейченко в четверг, закрывая сессию нижней палаты парламента. Слова спикера приводит пресс-служба палаты в своем Telegram-канале.
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Он подчеркнул, что белорусская сторона продолжит "разговаривать со всеми, настойчиво продвигая миролюбивые внешнеполитические инициативы главы белорусского государства".
По словам Андрейченко, в ходе сессии депутаты последовательно разъясняли своим западным коллегам нацеленность Белоруссии на развитие торгово-экономического сотрудничества, ценность инструментов парламентской дипломатии, тупиковость и пагубность санкций для мировой экономики.
"Нарастание внешнего давления еще раз подтверждает правильность курса на укрепление интеграционных связей в рамках МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России", - сказал спикер.
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