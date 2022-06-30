Рейтинг@Mail.ru
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица" - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/minoborony-1799211559.html
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица" - РИА Новости, 30.06.2022
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Российским высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:41
2022-06-30T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепропетровская область
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799226150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e2e870d5f702a1be5f8b7e5cb09e037.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российским высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе города Днепропетровск", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Конашенков: "Северо-западная часть Черного моря под тотальным контролем России"
Конашенков: "Северо-западная часть Черного моря под тотальным контролем России"
2022-06-30T11:41
true
PT4M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799226150_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_26ec0266a8d09fabf430ab669c3c8151.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровская область, игорь конашенков
11:41 30.06.2022 (обновлено: 14:31 30.06.2022)
 
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"

Российские силы высокоточным оружием уничтожили пункт управления группировки "Хортица"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российским высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска, сообщило в четверг министерство обороны РФ.
"Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе города Днепропетровск", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепропетровская областьИгорь Конашенков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала