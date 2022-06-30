https://ria.ru/20220630/minoborony-1799211559.html
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица" - РИА Новости, 30.06.2022
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Российским высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:41
2022-06-30T11:41
2022-06-30T14:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепропетровская область
игорь конашенков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российским высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления украинской оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе Днепропетровска, сообщило в четверг министерство обороны РФ."Высокоточным оружием большой дальности морского базирования уничтожен пункт управления оперативно-стратегической группировки "Хортица" в районе города Днепропетровск", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: "Северо-западная часть Черного моря под тотальным контролем России"
Конашенков: "Северо-западная часть Черного моря под тотальным контролем России"
2022-06-30T11:41
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PT4M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепропетровская область, игорь конашенков
11:41 30.06.2022 (обновлено: 14:31 30.06.2022)
Российские силы с моря уничтожили пункт управления группировки "Хортица"
Российские силы высокоточным оружием уничтожили пункт управления группировки "Хортица"