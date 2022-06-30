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В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла - РИА Новости, 30.06.2022
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В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла
В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла - РИА Новости, 30.06.2022
В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла
В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Деборы Броннерт в российское министерство в четверг. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:13
2022-06-30T22:13
в мире
лиз трасс
россия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Деборы Броннерт в российское министерство в четверг.Ранее в посольстве Британии в Москве РИА Новости опровергли сообщения о том, что посол была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство. "Нас не вызывали. Это была рутинная встреча", - сказали агентству в пресс-службе посольства.Вместе с тем в сообщении МИД РФ о вызове британского посла в министерство в четверг говорится, что послу был выражен протест в связи с откровенно хамскими высказываниями в адрес лидера России. Главе британской дипмиссии была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики. Кроме того, британскому послу заявили о недопустимости тиражирования ложной информации о якобы угрозах применения россией ядерного оружия.Комментируя реакцию британского посольства, в МИД указали, что "это в стилистике нынешнего британского правительства, ведь ещё Лиз Трасс призывала всех не зацикливаться на истории"."Рассказываем британскому послу, как прошел ее день: сегодня ее вызвали в МИД. Она туда прибыла. Причина вызова - хамство и вранье ее руководителей", - добавили там.
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в мире, лиз трасс, россия, москва
22:13 30.06.2022
 
В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла

В МИД удивлены комментарием посольства Британии по вызову посла Броннерт в ведомство

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Деборы Броннерт в российское министерство в четверг.
Ранее в посольстве Британии в Москве РИА Новости опровергли сообщения о том, что посол была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство. "Нас не вызывали. Это была рутинная встреча", - сказали агентству в пресс-службе посольства.
"Удивлены, что посол Британии не знает, где провела день и чем занималась. Списали бы на амнезию", - заявили в МИД России журналистам.
Вместе с тем в сообщении МИД РФ о вызове британского посла в министерство в четверг говорится, что послу был выражен протест в связи с откровенно хамскими высказываниями в адрес лидера России. Главе британской дипмиссии была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики. Кроме того, британскому послу заявили о недопустимости тиражирования ложной информации о якобы угрозах применения россией ядерного оружия.
Комментируя реакцию британского посольства, в МИД указали, что "это в стилистике нынешнего британского правительства, ведь ещё Лиз Трасс призывала всех не зацикливаться на истории".
"Рассказываем британскому послу, как прошел ее день: сегодня ее вызвали в МИД. Она туда прибыла. Причина вызова - хамство и вранье ее руководителей", - добавили там.
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