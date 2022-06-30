https://ria.ru/20220630/mid-1799431441.html

В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла

В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла - РИА Новости, 30.06.2022

В МИД удивлены реакцией британской стороны на вызов посла

В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Деборы Броннерт в российское министерство в четверг. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T22:13

2022-06-30T22:13

2022-06-30T22:13

в мире

лиз трасс

россия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0f/1788649432_0:183:3314:2047_1920x0_80_0_0_82ed8f9adcd803a361de992358793e34.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В МИД России удивлены комментарием посольства Британии по вызову главы дипмиссии Деборы Броннерт в российское министерство в четверг.Ранее в посольстве Британии в Москве РИА Новости опровергли сообщения о том, что посол была вызвана в российское внешнеполитическое ведомство. "Нас не вызывали. Это была рутинная встреча", - сказали агентству в пресс-службе посольства.Вместе с тем в сообщении МИД РФ о вызове британского посла в министерство в четверг говорится, что послу был выражен протест в связи с откровенно хамскими высказываниями в адрес лидера России. Главе британской дипмиссии была вручена памятная записка, в которой заявлено о неприемлемости оскорбительной риторики. Кроме того, британскому послу заявили о недопустимости тиражирования ложной информации о якобы угрозах применения россией ядерного оружия.Комментируя реакцию британского посольства, в МИД указали, что "это в стилистике нынешнего британского правительства, ведь ещё Лиз Трасс призывала всех не зацикливаться на истории"."Рассказываем британскому послу, как прошел ее день: сегодня ее вызвали в МИД. Она туда прибыла. Причина вызова - хамство и вранье ее руководителей", - добавили там.

https://ria.ru/20220621/ukraina-1796983582.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, лиз трасс, россия, москва