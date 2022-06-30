https://ria.ru/20220630/mi-8-1799150636.html

Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8

Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022

Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8

Состояние двух из 15 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии — крайне тяжелое, остальные находятся в состоянии тяжелой и средней... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T04:44

2022-06-30T04:44

2022-06-30T04:58

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

якутск

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК/МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Состояние двух из 15 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии — крайне тяжелое, остальные находятся в состоянии тяжелой и средней тяжести, сообщает пресс-служба минздрава республики.Как отметили в ведомстве, на место происшествия выехали две многопрофильные бригады из десяти сотрудников республиканского центра медицины катастроф.В МЧС РФ позднее сообщили, что перевозка пассажиров и экипажа с места жесткой посадки вертолета в Якутии завершена.В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС РФ, вертолет, по предварительным данным, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

россия

якутск

республика саха (якутия)

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, якутск, республика саха (якутия)