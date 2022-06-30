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Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022
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Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8
Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8 - РИА Новости, 30.06.2022
Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8
Состояние двух из 15 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии — крайне тяжелое, остальные находятся в состоянии тяжелой и средней... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T04:44
2022-06-30T04:58
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
якутск
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК/МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Состояние двух из 15 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии — крайне тяжелое, остальные находятся в состоянии тяжелой и средней тяжести, сообщает пресс-служба минздрава республики.Как отметили в ведомстве, на место происшествия выехали две многопрофильные бригады из десяти сотрудников республиканского центра медицины катастроф.В МЧС РФ позднее сообщили, что перевозка пассажиров и экипажа с места жесткой посадки вертолета в Якутии завершена.В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС РФ, вертолет, по предварительным данным, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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россия
якутск
республика саха (якутия)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, якутск, республика саха (якутия)
04:44 30.06.2022 (обновлено: 04:58 30.06.2022)
 
Минздрав Якутии рассказал о состоянии пострадавших при жесткой посадке Ми-8

Минздрав Якутии: состояние 2 из 15 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 крайне тяжелое

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯКУТСК/МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Состояние двух из 15 пострадавших при жесткой посадке Ми-8 в Алданском районе Якутии — крайне тяжелое, остальные находятся в состоянии тяжелой и средней тяжести, сообщает пресс-служба минздрава республики.
Как отметили в ведомстве, на место происшествия выехали две многопрофильные бригады из десяти сотрудников республиканского центра медицины катастроф.
"После оказания необходимой медицинской помощи на месте 15 пострадавших эвакуированы в республиканскую больницу №2 — центр экстренной медицинской помощи. Состояние двух пострадавших — крайне тяжелое, остальные — тяжелой и средней тяжести. Все необходимое лечение пациенты получают в полном объеме", — рассказали в пресс-службе.
В МЧС РФ позднее сообщили, что перевозка пассажиров и экипажа с места жесткой посадки вертолета в Якутии завершена.
В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС РФ, вертолет, по предварительным данным, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШЯкутскРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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