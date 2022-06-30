https://ria.ru/20220630/melnik-1799388834.html

"С головой все хорошо?" Немцев взбесили слова посла Украины о нацистах

"С головой все хорошо?" Немцев взбесили слова посла Украины о нацистах - РИА Новости, 30.06.2022

"С головой все хорошо?" Немцев взбесили слова посла Украины о нацистах

Пользовали Twitter резко отреагировали на высказывания посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в которых он прославлял пособника гитлеровцев Степана Бандеру. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:03

2022-06-30T19:03

2022-06-30T23:45

в мире

степан бандера

украина

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андрей мельник

польша

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Пользовали Twitter резко отреагировали на высказывания посла Украины в Берлине Андрея Мельника, в которых он прославлял пособника гитлеровцев Степана Бандеру.Ранее Мельник дал интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу, в котором посол отрицал связи Бандеры с гитлеровской Германией и объяснил массовые убийства украинскими националистами мирных поляков во время Второй мировой войны тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств"."Я с вами не согласен, и уже давно выслал бы вас, господин Мельник, из страны", - поддержал его второй."В Польше 11 июля отмечается Национальный день памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Посмотрим, что будет дальше. Украинцы должны посмотреть правде в глаза. Другого пути просто нет", - написал третий."Бандера – это украинский национальный герой, хотя его сообщники убили тысячи людей – поляков, русских, евреев – но господин Мельник ничего об этом, конечно же, не знает", - заметил юзер."У кого-нибудь остались еще вопросы, почему Россия начала спецоперацию?" - задался вопросом пользователь."Господин Мельник, почему бы вам не уехать из Германии и не отправиться сражаться за своих нацистов из полка "Азов"? До свидания!" - предложил второй."Господин посол, скажите, у вас все хорошо с головой? Думаю, что тут уместно начать сомневаться", - сказал другой.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН)*, одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20220602/melnik-1792631105.html

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799181467.html

https://ria.ru/20220630/zelenskiy-1799271621.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, степан бандера, украина, германия, россия, андрей мельник, польша