https://ria.ru/20220630/melitopol-1799413165.html

Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля

Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля - РИА Новости, 30.06.2022

Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля

Железнодорожный вокзал Херсона готов к приему и отправке поезда в крымский Джанкой с 1 июля, технические недостатки устранены, сообщил представитель профсоюзов... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:25

2022-06-30T20:25

2022-06-30T20:38

экономика

запорожская область

мелитополь

россия

сергей аксенов (политик)

джанкой

херсон

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Херсона готов к приему и отправке поезда в крымский Джанкой с 1 июля, технические недостатки устранены, сообщил представитель профсоюзов железной дороги Херсонской области."Все выявленные недостатки оборудования сегодня исправлены. Завтра едет поезд … Люди хотят поехать в Джанкой, готовы платить деньги. Расписание поездов в интернете есть. Поезд сюда прибудет и отсюда убудет. Прибывает он на вокзал Джанкоя", - сказал член профсоюза журналистам.Представитель профсоюза также отметил, что на сегодняшний день не организована работа шлагбаумов на переездах вдоль железнодорожного полотна. "Сейчас прорабатываем все вопросы, чтобы они работали в ручном режиме. Это ставить регулировщика…. В автоматическом пока не получится", - сказал он.Глава Крыма Сергей Аксенов 28 июня заявил, что пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы.Он также разместил в своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.

https://ria.ru/20220629/avtobusy-1799105277.html

https://ria.ru/20220629/vypuskniki-1799021436.html

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мелитополь

россия

джанкой

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экономика, запорожская область, мелитополь, россия, сергей аксенов (политик), джанкой, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)