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Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля - РИА Новости, 30.06.2022
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Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля
Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля - РИА Новости, 30.06.2022
Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля
Железнодорожный вокзал Херсона готов к приему и отправке поезда в крымский Джанкой с 1 июля, технические недостатки устранены, сообщил представитель профсоюзов... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:25
2022-06-30T20:38
экономика
запорожская область
мелитополь
россия
сергей аксенов (политик)
джанкой
херсон
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Херсона готов к приему и отправке поезда в крымский Джанкой с 1 июля, технические недостатки устранены, сообщил представитель профсоюзов железной дороги Херсонской области."Все выявленные недостатки оборудования сегодня исправлены. Завтра едет поезд … Люди хотят поехать в Джанкой, готовы платить деньги. Расписание поездов в интернете есть. Поезд сюда прибудет и отсюда убудет. Прибывает он на вокзал Джанкоя", - сказал член профсоюза журналистам.Представитель профсоюза также отметил, что на сегодняшний день не организована работа шлагбаумов на переездах вдоль железнодорожного полотна. "Сейчас прорабатываем все вопросы, чтобы они работали в ручном режиме. Это ставить регулировщика…. В автоматическом пока не получится", - сказал он.Глава Крыма Сергей Аксенов 28 июня заявил, что пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы.Он также разместил в своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.
https://ria.ru/20220629/avtobusy-1799105277.html
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экономика, запорожская область, мелитополь, россия, сергей аксенов (политик), джанкой, херсон, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
20:25 30.06.2022 (обновлено: 20:38 30.06.2022)
 
Вокзал Херсона готов к отправке первого поезда в Джанкой первого июля

Железнодорожный вокзал Херсона готов к приему и отправке поезда в Джанкой с 1 июля

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Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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ХЕРСОН, 30 июн - РИА Новости. Железнодорожный вокзал Херсона готов к приему и отправке поезда в крымский Джанкой с 1 июля, технические недостатки устранены, сообщил представитель профсоюзов железной дороги Херсонской области.
"Все выявленные недостатки оборудования сегодня исправлены. Завтра едет поезд … Люди хотят поехать в Джанкой, готовы платить деньги. Расписание поездов в интернете есть. Поезд сюда прибудет и отсюда убудет. Прибывает он на вокзал Джанкоя", - сказал член профсоюза журналистам.
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Представитель профсоюза также отметил, что на сегодняшний день не организована работа шлагбаумов на переездах вдоль железнодорожного полотна. "Сейчас прорабатываем все вопросы, чтобы они работали в ручном режиме. Это ставить регулировщика…. В автоматическом пока не получится", - сказал он.
Глава Крыма Сергей Аксенов 28 июня заявил, что пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы.
Он также разместил в своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя - в 9.50, из Херсона - в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя - в 8.30, Мелитополя - в 16.05.
Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь - билеты на электрички", отметил Аксенов.
Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях - за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.
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ЭкономикаЗапорожская областьМелитопольРоссияСергей Аксенов (политик)ДжанкойХерсонФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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