https://ria.ru/20220630/melitopol-1799315359.html

Полиция Мелитополя уничтожила наркотики на сумму более 52 миллионов рублей

Полиция Мелитополя уничтожила наркотики на сумму более 52 миллионов рублей - РИА Новости, 30.06.2022

Полиция Мелитополя уничтожила наркотики на сумму более 52 миллионов рублей

Сотрудники Главного управления МВД Запорожской области уничтожили наркотические средства на сумму более 52 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:16

2022-06-30T16:16

2022-06-30T16:16

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 30 июн — РИА Новости. Сотрудники Главного управления МВД Запорожской области уничтожили наркотические средства на сумму более 52 миллионов рублей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. Наркотики были изъяты в течение 3,5 месяцев с момента начала работы главка."Сегодня было принято временное положение об уничтожении изъятых наркотиков, и сегодня же мы в составе специальной комиссии уничтожаем наркосодержащие и психотропные вещества", - рассказал начальник уголовного розыска (УГРО) ГУ Антон Сапожников.Наркотики сожгли на одном из полигонов ТБО."Это печальное наследие украинского периода: ранее правоохранительная система Мелитопольского района способствовала сбыту наркотиков. Но с первых дней спецоперации началась активная борьба правоохранителей с наркоторговлей и изготовлением наркосодержащих препаратов", - рассказал он.В главке добавили, что работа правоохранителей МВД по профилактике и предотвращению незаконного оборота наркотических средств "будет только усиливаться".

https://ria.ru/20220629/avtobusy-1799105277.html

https://ria.ru/20220621/poezda-1797149231.html

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происшествия, здоровье - общество