https://ria.ru/20220630/medvedev-1799268536.html

Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать

Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что у РФ есть и ассиметричный ответ, но это за гранью экономичного РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:16

2022-06-30T14:16

2022-06-30T14:54

в мире

экономика

россия

дмитрий медведев

литва

евросоюз

калининград

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797286057_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3f0186356c4ba74dcb965ff4d370342d.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что у РФ есть и ассиметричный ответ, но это за гранью экономичного сотрудничества и сложная история.

https://ria.ru/20220629/blokada-1798897131.html

россия

литва

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, россия, дмитрий медведев, литва, евросоюз, калининград