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Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что у РФ есть и ассиметричный ответ, но это за гранью экономичного РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:16
2022-06-30T14:54
в мире
экономика
россия
дмитрий медведев
литва
евросоюз
калининград
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что у РФ есть и ассиметричный ответ, но это за гранью экономичного сотрудничества и сложная история.
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в мире, экономика, россия, дмитрий медведев, литва, евросоюз, калининград
14:16 30.06.2022 (обновлено: 14:54 30.06.2022)
 
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать

Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная сортировочная станция в Калининграде
Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Железнодорожная сортировочная станция в Калининграде. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что у РФ есть и ассиметричный ответ, но это за гранью экономичного сотрудничества и сложная история.
"Есть, конечно, и ассиметричный ответ. Но это уже за гранью экономического сотрудничества. Это уже совсем сложная история", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
Кафедральный собор в Калининграде - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 06:22
В США объяснили, почему блокада Калининграда опасна для Евросоюза
 
В миреЭкономикаРоссияДмитрий МедведевЛитваЕвросоюзКалининград
 
 
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