https://ria.ru/20220630/medvedev-1799268536.html
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что у РФ есть и ассиметричный ответ, но это за гранью экономичного РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:16
2022-06-30T14:16
2022-06-30T14:54
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о запрете транзита в Калининград, заявил, что у РФ есть и ассиметричный ответ, но это за гранью экономичного сотрудничества и сложная история.
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в мире, экономика, россия, дмитрий медведев, литва, евросоюз, калининград
14:16 30.06.2022 (обновлено: 14:54 30.06.2022)
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать
Медведев: ответ на блокаду Калининграда есть, но его сложно реализовать