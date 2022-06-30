https://ria.ru/20220630/medvedev-1799262859.html
Медведев заявил, что Россия должна ответить на ситуацию с транзитом
Медведев заявил, что Россия должна ответить на ситуацию с транзитом - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев заявил, что Россия должна ответить на ситуацию с транзитом
Запрет транзита в Калининград - это угроза России, мы должны дать ответ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:58
2022-06-30T13:58
2022-06-30T14:05
россия
калининград
литва
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Запрет транзита в Калининград - это угроза России, мы должны дать ответ, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."С правовой точки зрения я оценку этим решениям (запрет Литвой транзита в Калининград) давать не буду, но с политической точки зрения все оценки даны - это полноценный кризис, это просто угроза нашей стране, и на эту угрозу, если она сохранится, мы вынуждены будем давать ответ. Ответ прежде всего в экономической плоскости, но давайте дождемся их квалификации, потому что они там сейчас между собой что-то советуются, пытаются найти какие-то развязки. И куда это все в итоге выплывет, мы не понимаем, может быть, удастся охладить этот пыл и эти решения будут сняты", - сказал Медведев на пленарном заседании юридического форума.
https://ria.ru/20220630/kaliningrad-1799216803.html
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россия, калининград, литва, санкции в отношении россии
13:58 30.06.2022 (обновлено: 14:05 30.06.2022)
Медведев заявил, что Россия должна ответить на ситуацию с транзитом
Медведев: запрет транзита в Калининград является угрозой, Россия должна дать ответ