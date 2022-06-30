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Медведев назвал санкции актом агрессии - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев назвал санкции актом агрессии
Медведев назвал санкции актом агрессии - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев назвал санкции актом агрессии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о санкциях, заявил, что при определенных обстоятельствах они могут быть расценены как акт международной... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:55
2022-06-30T12:59
в мире
россия
дмитрий медведев
петербургский международный юридический форум 2018
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о санкциях, заявил, что при определенных обстоятельствах они могут быть расценены как акт международной агрессии, в ответ возникает право на самооборону.Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он заявил, что нынешняя "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны".Абсолютно одиозным он назвал и то, что введение санкций создало разные правовые режимы по национальному признаку.
https://ria.ru/20220625/bol-1798034295.html
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в мире, россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум 2018
12:55 30.06.2022 (обновлено: 12:59 30.06.2022)
 
Медведев назвал санкции актом агрессии

Медведев: санкции могут быть расценены как акт международной агрессии

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о санкциях, заявил, что при определенных обстоятельствах они могут быть расценены как акт международной агрессии, в ответ возникает право на самооборону.
Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он заявил, что нынешняя "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
25 июня, 05:19
В США пожаловались на "боль" от санкций против России
"Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli. В ответ на них у государства возникает право на индивидуальную и коллективную самооборону", - сказал Медведев.
Абсолютно одиозным он назвал и то, что введение санкций создало разные правовые режимы по национальному признаку.
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В миреРоссияДмитрий МедведевПетербургский международный юридический форум 2018
 
 
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