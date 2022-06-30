https://ria.ru/20220630/medvedev-1799238442.html

Медведев назвал санкции актом агрессии

Медведев назвал санкции актом агрессии - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев назвал санкции актом агрессии

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о санкциях, заявил, что при определенных обстоятельствах они могут быть расценены как акт международной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:55

2022-06-30T12:55

2022-06-30T12:59

в мире

россия

дмитрий медведев

петербургский международный юридический форум 2018

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780203539_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_da7d99c9401f79b75e0d19da5646c50a.jpg

С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о санкциях, заявил, что при определенных обстоятельствах они могут быть расценены как акт международной агрессии, в ответ возникает право на самооборону.Выступая на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума, он заявил, что нынешняя "хамская и циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, сродни, как говорят сами наши оппоненты, объявлению экономической войны".Абсолютно одиозным он назвал и то, что введение санкций создало разные правовые режимы по национальному признаку.

https://ria.ru/20220625/bol-1798034295.html

https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799153294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, дмитрий медведев, петербургский международный юридический форум 2018