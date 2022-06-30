https://ria.ru/20220630/medvedev-1799234089.html

Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности

Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности

Новая конфигурация международной безопасности возникает на обломках старой, возврата к прошлому не будет, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:46

2022-06-30T12:46

2022-06-30T12:46

дмитрий медведев

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Новая конфигурация международной безопасности возникает на обломках старой, возврата к прошлому не будет, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что новая система уже получает отражение в праве: и в международном, и в национальном."Далеко не все эти изменения, которые сейчас происходят, об этом тоже сейчас говорил глава государства, разумны и необходимы. Часть из них просто вредоносны, но мы как юристы не можем и не должны их игнорировать", - заявил он.

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

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2022

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дмитрий медведев, россия