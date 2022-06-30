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Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности
Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности
Новая конфигурация международной безопасности возникает на обломках старой, возврата к прошлому не будет, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:46
2022-06-30T12:46
дмитрий медведев
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Новая конфигурация международной безопасности возникает на обломках старой, возврата к прошлому не будет, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что новая система уже получает отражение в праве: и в международном, и в национальном."Далеко не все эти изменения, которые сейчас происходят, об этом тоже сейчас говорил глава государства, разумны и необходимы. Часть из них просто вредоносны, но мы как юристы не можем и не должны их игнорировать", - заявил он.
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дмитрий медведев, россия
12:46 30.06.2022
 
Медведев заявил о появлении новой конфигурации международной безопасности

Медведев: на обломках старой возникает новая конфигурация международной безопасности

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Новая конфигурация международной безопасности возникает на обломках старой, возврата к прошлому не будет, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Мир радикально изменился. Мы с вами все это отлично понимаем. Нравится это кому-то или нет, но возврата к прошлому уже не будет. На обломках старой конфигурации поддержания международной безопасности возникнет новая", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
Медведев отметил, что новая система уже получает отражение в праве: и в международном, и в национальном.
"Далеко не все эти изменения, которые сейчас происходят, об этом тоже сейчас говорил глава государства, разумны и необходимы. Часть из них просто вредоносны, но мы как юристы не можем и не должны их игнорировать", - заявил он.
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