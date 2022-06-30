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Медведев объявил о формировании новой многополярной системы в мире - РИА Новости, 30.06.2022
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Медведев объявил о формировании новой многополярной системы в мире
Медведев объявил о формировании новой многополярной системы в мире - РИА Новости, 30.06.2022
Медведев объявил о формировании новой многополярной системы в мире
В мире формируется новая многополярная система, политику, экономику, право ждут радикальные перемены, ни одна из сфер не останется в стороне, заявил... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:39
2022-06-30T12:44
в мире
россия
дмитрий медведев
петербургский юридический форум
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. В мире формируется новая многополярная система, политику, экономику, право ждут радикальные перемены, ни одна из сфер не останется в стороне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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в мире, россия, дмитрий медведев, петербургский юридический форум
12:39 30.06.2022 (обновлено: 12:44 30.06.2022)
 
Медведев объявил о формировании новой многополярной системы в мире

Медведев: в мире формируется новая многополярная система, все сферы ждут перемены

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. В мире формируется новая многополярная система, политику, экономику, право ждут радикальные перемены, ни одна из сфер не останется в стороне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства. Ни одна из сфер общественной жизни не остается в стороне: и политика, и экономика и, конечно же, право - все эти сферы ждут значительные перемены", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.
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"Главные игроки определены": кто сформирует новый мировой порядок
 
В миреРоссияДмитрий МедведевПетербургский юридический форум
 
 
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