12:39 30.06.2022 (обновлено: 12:44 30.06.2022)
Медведев объявил о формировании новой многополярной системы в мире
Медведев: в мире формируется новая многополярная система, все сферы ждут перемены
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
С.- ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. В мире формируется новая многополярная система, политику, экономику, право ждут радикальные перемены, ни одна из сфер не останется в стороне, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства. Ни одна из сфер общественной жизни не остается в стороне: и политика, и экономика и, конечно же, право - все эти сферы ждут значительные перемены", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.