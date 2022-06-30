Медведев объявил о формировании новой многополярной системы в мире

"Тектонические сдвиги, которые вызваны глобальным изменением зон влияния, стремительным социально-экономическим развитием ряда регионов планеты и нарушением мировых балансов сил, обусловили формирование новой многополярной системы мироустройства. Ни одна из сфер общественной жизни не остается в стороне: и политика, и экономика и, конечно же, право - все эти сферы ждут значительные перемены", - сказал Медведев на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.