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Защита обжалует арест ректора Мау - РИА Новости, 30.06.2022
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Защита обжалует арест ректора Мау
Защита обжалует арест ректора Мау - РИА Новости, 30.06.2022
Защита обжалует арест ректора Мау
Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у ВУЗа, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Дудник. РИА Новости, 30.06.2022
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россия
происшествия
владимир мау
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у ВУЗа, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Дудник."Да, конечно",- ответил на соответствующий вопрос корреспондента собеседник агентства.Тверской суд Москвы в четверг отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей.
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россия, происшествия, владимир мау, москва
20:03 30.06.2022 (обновлено: 20:13 30.06.2022)
 
Защита обжалует арест ректора Мау

Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау
Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у ВУЗа, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Дудник.
"Да, конечно",- ответил на соответствующий вопрос корреспондента собеседник агентства.
Тверской суд Москвы в четверг отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:40
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