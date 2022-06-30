https://ria.ru/20220630/mau-1799403829.html
Защита обжалует арест ректора Мау
Защита обжалует арест ректора Мау - РИА Новости, 30.06.2022
Защита обжалует арест ректора Мау
Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у ВУЗа, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Дудник. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T20:03
2022-06-30T20:03
2022-06-30T20:13
россия
происшествия
владимир мау
москва
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у ВУЗа, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Дудник."Да, конечно",- ответил на соответствующий вопрос корреспондента собеседник агентства.Тверской суд Москвы в четверг отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей.
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россия, происшествия, владимир мау, москва
20:03 30.06.2022 (обновлено: 20:13 30.06.2022)
Защита обжалует арест ректора Мау
Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау