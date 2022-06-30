https://ria.ru/20220630/mau-1799403829.html

Защита обжалует арест ректора Мау

Защита обжалует арест ректора Мау - РИА Новости, 30.06.2022

Защита обжалует арест ректора Мау

Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у ВУЗа, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Дудник. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T20:03

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россия

происшествия

владимир мау

москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Защита обжалует домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей у ВУЗа, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Дудник."Да, конечно",- ответил на соответствующий вопрос корреспондента собеседник агентства.Тверской суд Москвы в четверг отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау, обвиняемого в хищении 21 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html

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россия, происшествия, владимир мау, москва