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Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест - РИА Новости, 01.07.2022
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Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест
Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест - РИА Новости, 01.07.2022
Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест
Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест до 7 августа по делу о хищении более двадцати миллионов рублей у вуза, передает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-06-30T19:56
2022-07-01T00:00
в мире
происшествия
владимир мау
марина ракова
сергей зуев
турция
москва
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест до 7 августа по делу о хищении более двадцати миллионов рублей у вуза, передает корреспондент РИА Новости.В четверг следователи управления МВД по Москве предъявили Мау обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что ранее это же уголовное дело возбудили против бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Во время заседания стало известно, что перечисленные фигуранты дали показания против подсудимого.Следователь указал, что при избрании более мягкой меры пресечения Мау может скрыться, поскольку у него куплены билеты в Турцию на 2 июля. Задержанный, в свою очередь, заявил о наличии заявления на отпуск и документов, подтверждающих, что он едет за границу лечиться. Мау попросил отпустить его под залог в размере ущерба, а именно — 21 миллиона рублей. При этом он отказался признать вину в предъявленном обвинении.По месту жительства ректора в центре Москвы, а также в его рабочем кабинете прошли обыски. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.По версии следствия, Сергей Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб более чем в 20 миллионов рублей.
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в мире, происшествия, владимир мау, марина ракова, сергей зуев, турция, москва, россия, московская высшая школа социальных и экономических наук
19:56 30.06.2022 (обновлено: 00:00 01.07.2022)
 
Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест

Суд в Москве отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест по делу о хищении средств

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИзбрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау
Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Избрание меры пресечения ректору РАНХиГС Владимиру Мау
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест до 7 августа по делу о хищении более двадцати миллионов рублей у вуза, передает корреспондент РИА Новости.
В четверг следователи управления МВД по Москве предъявили Мау обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что ранее это же уголовное дело возбудили против бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.
Ректор РАНХиГС Владимир Мау на заседании Тверского суда - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 20:03
Защита обжалует арест ректора Мау
Во время заседания стало известно, что перечисленные фигуранты дали показания против подсудимого.
Следователь указал, что при избрании более мягкой меры пресечения Мау может скрыться, поскольку у него куплены билеты в Турцию на 2 июля. Задержанный, в свою очередь, заявил о наличии заявления на отпуск и документов, подтверждающих, что он едет за границу лечиться. Мау попросил отпустить его под залог в размере ущерба, а именно — 21 миллиона рублей. При этом он отказался признать вину в предъявленном обвинении.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:40
Биография Владимира Мау
По месту жительства ректора в центре Москвы, а также в его рабочем кабинете прошли обыски. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.
По версии следствия, Сергей Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.
Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб более чем в 20 миллионов рублей.
Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 17:02
Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау
 
В миреПроисшествияВладимир МауМарина РаковаСергей ЗуевТурцияМоскваРоссияМосковская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
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