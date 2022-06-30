https://ria.ru/20220630/mau-1799401465.html

Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест

Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест - РИА Новости, 01.07.2022

Суд отправил ректора РАНХиГС Мау под домашний арест

Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест до 7 августа по делу о хищении более двадцати миллионов рублей у вуза, передает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-06-30T19:56

2022-06-30T19:56

2022-07-01T00:00

в мире

происшествия

владимир мау

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Тверской суд Москвы отправил ректора РАНХиГС Владимира Мау под домашний арест до 7 августа по делу о хищении более двадцати миллионов рублей у вуза, передает корреспондент РИА Новости.В четверг следователи управления МВД по Москве предъявили Мау обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что ранее это же уголовное дело возбудили против бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Во время заседания стало известно, что перечисленные фигуранты дали показания против подсудимого.Следователь указал, что при избрании более мягкой меры пресечения Мау может скрыться, поскольку у него куплены билеты в Турцию на 2 июля. Задержанный, в свою очередь, заявил о наличии заявления на отпуск и документов, подтверждающих, что он едет за границу лечиться. Мау попросил отпустить его под залог в размере ущерба, а именно — 21 миллиона рублей. При этом он отказался признать вину в предъявленном обвинении.По месту жительства ректора в центре Москвы, а также в его рабочем кабинете прошли обыски. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.По версии следствия, Сергей Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза.Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб более чем в 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220630/mau-1799403829.html

https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, происшествия, владимир мау, марина ракова, сергей зуев, турция, москва, россия, московская высшая школа социальных и экономических наук