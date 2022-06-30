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Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей - РИА Новости, 30.06.2022
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Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей
Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей - РИА Новости, 30.06.2022
Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей
Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил во время рассмотрения ходатайства об избрании ему домашнего ареста, что собирался ехать в отпуск на лечение, просит отпустить РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:52
2022-06-30T19:29
россия
происшествия
сергей зуев
москва
турция
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил во время рассмотрения ходатайства об избрании ему домашнего ареста, что собирался ехать в отпуск на лечение, просит отпустить его под залог в 21 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.Ранее следователь заявил о наличии у Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем домашний арест."Уважаемый суд, прошу в удовлетворении данного ходатайства отказать по следующим основаниям. Я не намерен скрываться, об этом свидетельствует вся моя жизнь, довольно долго руковожу крупнейшим вузом страны. Обратите внимание на мои допросы, из них видно, что я не участвовал в хищении бюджетных средств, кроме того, это произошло в 2017-2018 годах.. я знаю о деле с момента его возникновения, неоднократно выезжал за рубеж , более того, я взял отпуск и собрался ехать на лечение, прошу избрать мне залог в размере ущерба",- заявил Мау.Его защитник согласился и просил удовлетворить ходатайство Мау, добавив, что просит суд избрать залог в размере суммы вменяемого ущерба "21 миллиона рублей".Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html
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россия, происшествия, сергей зуев, москва, турция, московская высшая школа социальных и экономических наук
18:52 30.06.2022 (обновлено: 19:29 30.06.2022)
 
Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей

Адвокат в суде заявил, что ректора Мау подозревают в хищении 21 миллиона рублей

© Пресс-служба Тверского районного суда МосквыРектор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в суде
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в суде
© Пресс-служба Тверского районного суда Москвы
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимир Мау в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил во время рассмотрения ходатайства об избрании ему домашнего ареста, что собирался ехать в отпуск на лечение, просит отпустить его под залог в 21 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
Ранее следователь заявил о наличии у Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем домашний арест.
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Экс-замглавы Минпросвещения Ракова дала показания на ректора РАНХиГС Мау
"Уважаемый суд, прошу в удовлетворении данного ходатайства отказать по следующим основаниям. Я не намерен скрываться, об этом свидетельствует вся моя жизнь, довольно долго руковожу крупнейшим вузом страны. Обратите внимание на мои допросы, из них видно, что я не участвовал в хищении бюджетных средств, кроме того, это произошло в 2017-2018 годах.. я знаю о деле с момента его возникновения, неоднократно выезжал за рубеж , более того, я взял отпуск и собрался ехать на лечение, прошу избрать мне залог в размере ущерба",- заявил Мау.
Его защитник согласился и просил удовлетворить ходатайство Мау, добавив, что просит суд избрать залог в размере суммы вменяемого ущерба "21 миллиона рублей".
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.
Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:40
Биография Владимира Мау
 
РоссияПроисшествияСергей ЗуевМоскваТурцияМосковская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
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