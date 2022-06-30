https://ria.ru/20220630/mau-1799385217.html

Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей

Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей - РИА Новости, 30.06.2022

Ректору РАНХиГС Мау вменяют хищение на сумму 21 миллион рублей

Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил во время рассмотрения ходатайства об избрании ему домашнего ареста, что собирался ехать в отпуск на лечение, просит отпустить РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:52

2022-06-30T18:52

2022-06-30T19:29

россия

происшествия

сергей зуев

москва

турция

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау заявил во время рассмотрения ходатайства об избрании ему домашнего ареста, что собирался ехать в отпуск на лечение, просит отпустить его под залог в 21 миллион рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.Ранее следователь заявил о наличии у Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем домашний арест."Уважаемый суд, прошу в удовлетворении данного ходатайства отказать по следующим основаниям. Я не намерен скрываться, об этом свидетельствует вся моя жизнь, довольно долго руковожу крупнейшим вузом страны. Обратите внимание на мои допросы, из них видно, что я не участвовал в хищении бюджетных средств, кроме того, это произошло в 2017-2018 годах.. я знаю о деле с момента его возникновения, неоднократно выезжал за рубеж , более того, я взял отпуск и собрался ехать на лечение, прошу избрать мне залог в размере ущерба",- заявил Мау.Его защитник согласился и просил удовлетворить ходатайство Мау, добавив, что просит суд избрать залог в размере суммы вменяемого ущерба "21 миллиона рублей".Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.

https://ria.ru/20220630/pokazaniya-1799388695.html

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россия, происшествия, сергей зуев, москва, турция, московская высшая школа социальных и экономических наук