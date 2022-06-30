https://ria.ru/20220630/mau-1799378885.html
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину - РИА Новости, 30.06.2022
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину
Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признает вину в предъявленном обвинении, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:34
2022-06-30T18:34
2022-06-30T19:02
россия
происшествия
сергей зуев
марина ракова
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признает вину в предъявленном обвинении, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.В четверг Тверской суд рассматривает ходатайство об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа."Мау допрошен в качестве обвиняемого 30 июня, не согласен с предъявленным обвинением", - зачитала имеющийся в материалах дела протокол судья.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
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россия, происшествия, сергей зуев, марина ракова, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук
18:34 30.06.2022 (обновлено: 19:02 30.06.2022)
Ректор РАНХиГС Мау не признал вину
Ректор РАНХиГС Владимир Мау не признал вину в обвинении об особо крупном мошенничестве