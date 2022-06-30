https://ria.ru/20220630/mau-1799376904.html

Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции

Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции - РИА Новости, 30.06.2022

Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции

Следователь заявил о наличии у ректора РАНХиГС Владимира Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:26

2022-06-30T18:26

2022-06-30T18:36

происшествия

турция

марина ракова

сергей зуев

россия

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователь заявил о наличии у ректора РАНХиГС Владимира Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.В четверг Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа."У обвиняемого куплены билеты в Турцию на 2 июля, он может скрыться, не вижу возможным назначение иной более мягкой меры пресечения, чем домашний арест", - заявил следователь в суде.Прокурор поддержала его.Защита возражала.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.

https://ria.ru/20220622/zuev-1797400107.html

https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html

турция

россия

москва

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происшествия, турция, марина ракова, сергей зуев, россия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук