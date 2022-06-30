Рейтинг@Mail.ru
Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/mau-1799376904.html
Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции
Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции - РИА Новости, 30.06.2022
Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции
Следователь заявил о наличии у ректора РАНХиГС Владимира Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:26
2022-06-30T18:36
происшествия
турция
марина ракова
сергей зуев
россия
москва
московская высшая школа социальных и экономических наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799281734_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_e834d6ada864807e65c3f60457be59ea.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователь заявил о наличии у ректора РАНХиГС Владимира Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.В четверг Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа."У обвиняемого куплены билеты в Турцию на 2 июля, он может скрыться, не вижу возможным назначение иной более мягкой меры пресечения, чем домашний арест", - заявил следователь в суде.Прокурор поддержала его.Защита возражала.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
https://ria.ru/20220622/zuev-1797400107.html
https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html
турция
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799281734_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_c33ce7553c284cba53d8263fd700589a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, турция, марина ракова, сергей зуев, россия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук
18:26 30.06.2022 (обновлено: 18:36 30.06.2022)
 
Следователь сообщил, что Мау может скрыться в Турции

Следователь в суде сообщил, что ректор РАНХиГС Мау купил билеты в Турцию на 2 июля

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Мау
Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Владимир Мау. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Следователь заявил о наличии у ректора РАНХиГС Владимира Мау билетов в Турцию на 2 июля, что делает невозможным избрание более мягкой меры пресечения, чем домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
В четверг Тверской суд Москвы рассматривает ходатайство об избрании Мау меры пресечения в виде домашнего ареста до 7 августа.
Ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 18:27
Мосгорсуд отказался отпустить ректора "Шанинки" Зуева из СИЗО
"У обвиняемого куплены билеты в Турцию на 2 июля, он может скрыться, не вижу возможным назначение иной более мягкой меры пресечения, чем домашний арест", - заявил следователь в суде.
Прокурор поддержала его.
Защита возражала.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.
Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:40
Биография Владимира Мау
 
ПроисшествияТурцияМарина РаковаСергей ЗуевРоссияМоскваМосковская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала