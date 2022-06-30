https://ria.ru/20220630/mau-1799338735.html

Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау

Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау - РИА Новости, 30.06.2022

Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину о ситуации с ректором РАНХиГС Владимиром Мау,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:02

2022-06-30T17:02

2022-06-30T17:23

дмитрий песков

марина ракова

сергей зуев

москва

россия

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину о ситуации с ректором РАНХиГС Владимиром Мау, обвиняемом в хищении денежных средств вуза.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц."Не знаю, мне ничего неизвестно", - сказала Песков журналистам в ответ на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с Мау представители силовых служб.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.

https://ria.ru/20220630/mau-1799292490.html

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дмитрий песков, марина ракова, сергей зуев, москва, россия, московская высшая школа социальных и экономических наук