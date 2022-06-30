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Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау - РИА Новости, 30.06.2022
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Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау
Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау - РИА Новости, 30.06.2022
Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину о ситуации с ректором РАНХиГС Владимиром Мау,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:02
2022-06-30T17:23
дмитрий песков
марина ракова
сергей зуев
москва
россия
московская высшая школа социальных и экономических наук
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину о ситуации с ректором РАНХиГС Владимиром Мау, обвиняемом в хищении денежных средств вуза.Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц."Не знаю, мне ничего неизвестно", - сказала Песков журналистам в ответ на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с Мау представители силовых служб.Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
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дмитрий песков, марина ракова, сергей зуев, москва, россия, московская высшая школа социальных и экономических наук
17:02 30.06.2022 (обновлено: 17:23 30.06.2022)
 
Песков заявил, что ему неизвестно, доложили ли Путину о ситуации с Мау

Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Путину о ситуации с Мау

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВладимир Мау
Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Владимир Мау. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, докладывали ли Владимиру Путину о ситуации с ректором РАНХиГС Владимиром Мау, обвиняемом в хищении денежных средств вуза.
Ранее пресс-служба ГУМВД России по Москве сообщила, что полиция предъявила Мау обвинение в хищении денежных средств вуза. В ГУМВД подчеркнули, что Мау проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, ранее возбужденному в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.
"Не знаю, мне ничего неизвестно", - сказала Песков журналистам в ответ на вопрос, докладывали ли Путину о ситуации с Мау представители силовых служб.
Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ с 2010 года.
Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) Владимир Мау - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:40
Биография Владимира Мау
 
Дмитрий ПесковМарина РаковаСергей ЗуевМоскваРоссияМосковская высшая школа социальных и экономических наук
 
 
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