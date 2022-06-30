https://ria.ru/20220630/mau-1799283823.html

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинение по делу о мошенничестве - РИА Новости, 30.06.2022

Ректору РАНХиГС Мау предъявили обвинение по делу о мошенничестве

Следователи управления МВД по Москве предъявили ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении средств академии, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:10

2022-06-30T15:10

2022-06-30T17:49

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

владимир мау

марина ракова

сергей зуев

россия

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Следователи управления МВД по Москве предъявили ректору РАНХиГС Владимиру Мау обвинение в хищении средств академии, сообщили в ведомстве.По полученным данным, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что ранее это же уголовное дело возбудили против бывшего заместителя министра просвещения России Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО "Московская высшая школа социальных и экономических наук" Сергея Зуева и других лиц.В управлении добавили, что расследование находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России.В свою очередь, в РАНХиГС сообщили об оказании всестороннего содействия СК.Владимир Мау занимает пост ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России с 2010 года.По версии следствия, Сергей Зуев, будучи директором Института общественных наук РАНХиГС, вступил в сговор с замминистра просвещения Мариной Раковой и замгендиректора ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" Евгением Заком для хищения денег вуза. Используя служебное положение, фигуранты заключили подложные договоры между РАНХиГС и 12 сотрудниками Минпросвещения для их фиктивного трудоустройства. С 2018 по 2020 год они получали зарплату, что в итоге нанесло академии ущерб более чем в 20 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220602/rakova-1792708511.html

https://ria.ru/20220622/zuev-1797400107.html

https://ria.ru/20220628/sud-1798683102.html

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Евгения Нефедова

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, владимир мау, марина ракова, сергей зуев, россия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук