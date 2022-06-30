https://ria.ru/20220630/mariupol-1799436005.html

Очевидцы рассказали о зверствах националистов в мариупольском драмтеатре

Очевидцы рассказали о зверствах националистов в мариупольском драмтеатре - РИА Новости, 01.07.2022

Очевидцы рассказали о зверствах националистов в мариупольском драмтеатре

Националисты в Мариуполе специально зазывали мирных жителей в драмтеатр как в бомбоубежище, чтобы потом снаружи заколотить дверь и не позволить никому выбраться РИА Новости, 01.07.2022

2022-06-30T23:00

2022-06-30T23:00

2022-07-01T03:02

мариуполь

россия

таганрог

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ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Националисты в Мариуполе специально зазывали мирных жителей в драмтеатр как в бомбоубежище, чтобы потом снаружи заколотить дверь и не позволить никому выбраться обратно, рассказала в интервью РИА Новости депутат городской думы Таганрога Елена Сирота.Она является начальником штаба движения волонтеров "Неравнодушные", которые встречают пострадавших на контрольно-пропускном пункте "Весело-Вознесенка", а затем временно распределяют их в городе и помогают определиться с дальнейшими планами."Фашисты говорили мирным жителям проходить в бомбоубежище. Но когда люди туда зашли, за ними заколотили дверь снаружи. Тех, кто пытался вырваться на улицу, расстреливали. Когда наши разбирали завалы, в подвалах никого не было, а на входе было 12 трупов", - рассказала Сирота.Эту историю она узнала от одного из волонтеров – коренного жителя Мариуполя, который был вынужден уехать оттуда в Россию из-за угроз после того, как в 2014 году на референдуме проголосовал в поддержку ДНР. Теперь он вернулся в родной город в составе гуманитарного корпуса, чтобы помогать людям.По словам Елены, этот молодой человек говорил, что плакал, когда разбирал завалы драматического театра и встретил очевидца всех событий – 22-летнего парня, который был весь седой. Этот еще совсем мальчик рассказал, что стрельбу вели со стороны завода "Азовсталь", где в то время окопались националисты.Как рассказывает Елена, истории многих беженцев объединяет одна деталь: эти люди говорят, что украинские военные использовали их в качестве живого щита."Каждый день через нас проходят тысяча человек. Все они рассказывают, что фашисты использовали их как щит: загоняли боевую технику в мирные дворы, или выгоняли жителей из верхних этажей в подвалы, а сами ставили наверху вооружения. Они оттуда стреляли по позициям ДНР, быстро уезжали, и в итоге ответный удар получали в мирный двор мирные люди", - поделилась Елена.По словам Сироты, ежедневно через КПП, на котором работает ее команда волонтеров, проходит около тысячи человек. Люди вспоминают, что националисты появились в Мариуполе еще в конце января – начале февраля, и уже тогда начали грабить магазины и аптеки."Страшные истории", - признается Елена.Как отмечает Сирота, беженцы делятся с волонтерами тысячами подобных историй. В частности, она рассказывает, как, по словам очевидцев, украинские военные выставили свою технику рядом с мариупольским lомом быта, в подвалах которого прятались люди, а врачи-волонтеры пытались оказать им хоть какую-то помощь. "Медики вышли в белых халатах и сказали: "Ребята, пожалуйста, уберите отсюда свои вооружения. У нас здесь больные, дети". А те им отвечают: "На войне больных и детей нет", - рассказала Елена.Некоторые истории, по словам волонтеров, умиляют до слез. Так, одна женщина приехала в Таганрог с тяжелыми сумками. Оказалось, это альбомы с фотографиями."Кто что может – то и берет", - говорит Сирота и тут же приводит другую ситуацию: пожилая женщина видела, как дом ее дочери и внучки попал под обстрел, и была уверена, что их уже нет в живых. Однако энтузиасты, которых волонтеры с любовью и слегка иронично называют "диванными экспертами" в соцсетях по имени и фамилии нашли этих людей, которые бежали в Чехию. Они помогли им связаться, выправить этой бабушке документы, сейчас она поехала к родным.Сирота рассказала, что трудится волонтером с первого же дня существования гуманитарного коридора. 21 марта она вместе с подругой поехала на КПП и с тех пор проводит там большую часть времени. Она сказала, что как православная христианка не могла поступить иначе.По ее словам, в первую неделю работы через КПП прошло около тысячи мирных жителей с огнестрельными ранениями, в том числе 12-летняя девочка, которая подорвалась на мине и у нее оторвало грудь."Мы начинаем встречать пострадавших еще на нейтральной полосе, до границы с Россией. Потом принимаем их на таможенном посту, а за ним у нас стоит большой лагерь. Наша задача встретить, накормить, обогреть, утешить, дать валерьянки, выслушать и рассказать, что будет дальше", - рассказала Сирота.Она отмечает, что многие беженцы даже не знали о существовании гуманитарного коридора, и что украинские власти пугали их концлагерями в России. "Наша задача встретить этих людей, накормить и рассказать о дальнейшей судьбе, что ни в какой концлагерь они не едут, что мы не забираем их паспорта. Просто Россия дает им временное убежище, пока такая сложная ситуация. Беженцев принимают 25 регионов страны – Нижний Новгород, Ленинградская область, Ярославль, Калуга, Саранск, Казань, другие. Они дают места в пансионатах, оформляют документы, помогают найти работу. А мы - просто первая точка, которая принимает этих людей и отправляет дальше", - сказала собеседница агентства.По ее словам, кто-то из беженцев не хочет уезжать далеко от родных мест и остается в Таганроге, сейчас в городе насчитывается несколько сотен таких семей."Люди реально жили в аду все это время", - делится Елена и снова начинает плакать, прося прощения, что не захватила с собой "дежурную валерьянку".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220630/port-1799314111.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

https://ria.ru/20220628/mariupol-1798641364.html

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мариуполь, россия, таганрог