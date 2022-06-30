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В Мариуполь возвращается до тысячи человек в неделю - РИА Новости, 30.06.2022
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В Мариуполь возвращается до тысячи человек в неделю
В Мариуполь возвращается до тысячи человек в неделю - РИА Новости, 30.06.2022
В Мариуполь возвращается до тысячи человек в неделю
Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил РИА Новости, что в среднем в город возвращается до тысячи человек в неделю. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:22
2022-06-30T15:22
в мире
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МАРИУПОЛЬ, (ДНР), 30 июн – РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил РИА Новости, что в среднем в город возвращается до тысячи человек в неделю."По тому, как увеличилось количество автобусных маршрутов и самих автобусов, в неделю реально до тысячи граждан возвращается", - сказал он.Мэр сообщил, что город потратил большие усилия на восстановление автобусного парка. "На линии у нас на сегодняшний день уже около 30 автобусов. Было 14, сейчас 30. То есть больше, чем в два раза. То есть люди есть", - отметил он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220628/mariupol-1798641364.html
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в мире, здоровье - общество, владимир путин, мариуполь, россия, украина
15:22 30.06.2022
 
В Мариуполь возвращается до тысячи человек в неделю

Мэр Мариуполя Иващенко: в Мариуполь возвращается до тысячи человек в неделю

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСтела при въезде в Мариуполь
Стела при въезде в Мариуполь - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела при въезде в Мариуполь. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, (ДНР), 30 июн – РИА Новости. Глава администрации Мариуполя Константин Иващенко сообщил РИА Новости, что в среднем в город возвращается до тысячи человек в неделю.
"По тому, как увеличилось количество автобусных маршрутов и самих автобусов, в неделю реально до тысячи граждан возвращается", - сказал он.
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Мэр сообщил, что город потратил большие усилия на восстановление автобусного парка. "На линии у нас на сегодняшний день уже около 30 автобусов. Было 14, сейчас 30. То есть больше, чем в два раза. То есть люди есть", - отметил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
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