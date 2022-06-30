https://ria.ru/20220630/makron-1799330160.html

Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика

Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика - РИА Новости, 30.06.2022

Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика

Цена антироссийских санкций и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:46

2022-06-30T16:46

2022-06-30T16:46

экономика

цены на нефть

украина

франция

россия

европейский центральный банк

brent

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795477573_0:111:3249:1938_1920x0_80_0_0_85e19c922e2318436ab618855f34fa71.jpg

ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Цена антироссийских санкций и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.Национальный институт статистики Франции ранее прогнозировал, что в конце года инфляция в стране может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, если цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.

украина

франция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, украина, франция, россия, европейский центральный банк, brent