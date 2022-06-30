https://ria.ru/20220630/makron-1799330160.html
Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика
Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика - РИА Новости, 30.06.2022
Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика
Цена антироссийских санкций и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:46
2022-06-30T16:46
2022-06-30T16:46
экономика
цены на нефть
украина
франция
россия
европейский центральный банк
brent
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Цена антироссийских санкций и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.Национальный институт статистики Франции ранее прогнозировал, что в конце года инфляция в стране может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, если цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, украина, франция, россия, европейский центральный банк, brent
Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика
Макрон: цена антироссийских санкций и поддержки, оказанной Украине, действительно велика