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Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика - РИА Новости, 30.06.2022
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Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика
Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика - РИА Новости, 30.06.2022
Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика
Цена антироссийских санкций и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:46
2022-06-30T16:46
экономика
цены на нефть
украина
франция
россия
европейский центральный банк
brent
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Цена антироссийских санкций и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.Национальный институт статистики Франции ранее прогнозировал, что в конце года инфляция в стране может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, если цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
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экономика, цены на нефть, украина, франция, россия, европейский центральный банк, brent
16:46 30.06.2022
 
Макрон заявил, что цена антироссийских санкций действительно велика

Макрон: цена антироссийских санкций и поддержки, оказанной Украине, действительно велика

© Sputnik / Раду Прока / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Sputnik / Раду Прока
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Цена антироссийских санкций и массовой поддержки, оказанной Украине, действительно велика, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.
"Хотя цена санкций (против России – ред.) и массовой поддержки, которую мы оказываем Украине, действительно очень велика, это цена войны (СВО – ред.), которой мы не хотели. Эту цену нужно заплатить за то, чтобы Европа восстановила мир", - сказал он.
Национальный институт статистики Франции ранее прогнозировал, что в конце года инфляция в стране может стабилизироваться на уровне от 6,5% до 7%, если цена нефти марки Brent составит 120 долларов за баррель в течение всего прогнозного периода.
Европейский центральный банк прогнозирует годовую инфляцию в еврозоне в 2022 году на уровне 6,8%, а в США основной индекс потребительских цен вырос на 8,6%.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США.
 
ЭкономикаЦены на нефтьУкраинаФранцияРоссияЕвропейский центральный банкBrent
 
 
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