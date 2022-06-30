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Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным - РИА Новости, 30.06.2022
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Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным
Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным - РИА Новости, 30.06.2022
Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможных новых контактов с российским президентом Владимиром Путиным, если это оправдано ситуацией, РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:14
2022-06-30T15:30
франция
в мире
мадрид
нато
эммануэль макрон
владимир путин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможных новых контактов с российским президентом Владимиром Путиным, если это оправдано ситуацией, поскольку "это ответственность Франции"."У нас не всегда бывает одинаковая интенсивность переговоров с российским президентом. Я всегда вел эти переговоры прозрачно и в координации, в первую очередь, с президентом Зеленским и также с европейскими партнерами и союзниками. Каждый раз, когда ситуация будет оправданной, я не исключаю, что буду это делать (вести переговоры). Потому что я считаю, что это ответственность Франции", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.Он также отметил, что каждый раз, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок путем переговоров, их нужно вести.
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франция, в мире, мадрид, нато, эммануэль макрон, владимир путин
15:14 30.06.2022 (обновлено: 15:30 30.06.2022)
 
Макрон допустил возможность новых контактов с Путиным

Президент Франции Макрон не исключил новых контактов с Путиным, если это будет оправдано

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможных новых контактов с российским президентом Владимиром Путиным, если это оправдано ситуацией, поскольку "это ответственность Франции".
"У нас не всегда бывает одинаковая интенсивность переговоров с российским президентом. Я всегда вел эти переговоры прозрачно и в координации, в первую очередь, с президентом Зеленским и также с европейскими партнерами и союзниками. Каждый раз, когда ситуация будет оправданной, я не исключаю, что буду это делать (вести переговоры). Потому что я считаю, что это ответственность Франции", - сказал Макрон в ходе пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде.
Он также отметил, что каждый раз, когда можно решить значимые вопросы в короткий срок путем переговоров, их нужно вести.
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ФранцияВ миреМадридНАТОЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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