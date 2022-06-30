https://ria.ru/20220630/makarov-1798971675.html

Александр Макаров: потепление в Арктике неизбежно, нужны точные прогнозы

Александр Макаров: потепление в Арктике неизбежно, нужны точные прогнозы - РИА Новости, 30.06.2022

Александр Макаров: потепление в Арктике неизбежно, нужны точные прогнозы

Российская ледостойкая платформа "Северный полюс", не имеющая аналогов в мире, отправится в первую экспедицию этой осенью. Судно обладает функционалом... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:00

2022-06-30T13:00

2022-06-30T13:00

интервью

россия

арктика

глобальное потепление

александр макаров (директор арктического и антарктического нии)

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Российская ледостойкая платформа "Северный полюс", не имеющая аналогов в мире, отправится в первую экспедицию этой осенью. Судно обладает функционалом научно-исследовательского центра и предназначено для круглогодичных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Платформа позволит возобновить традицию полярных экспедиций, проводившихся с 1937 года. Ранее полярники использовали дрейфующие льды и организовывали на них научные станции, но экспедиции пришлось приостановить в связи с изменением климата и таянием льдов. Научную программу первой экспедиции на платформе "Северный полюс" сформировали ученые Арктического и антарктического научно-исследовательского института. О том, как проходят ходовые испытания платформы, какие цели ставит перед собой экспедиция, как будет меняться климат в Арктике, и о разработке первой национальной системы мониторинга вечной мерзлоты рассказал РИА Новости директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров. Беседовал Павел Зюзин.– Президент поручил завершить ввод в эксплуатацию ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) "Северный полюс" до 1 июля. Как проходят испытания?– ЛСП "Северный полюс" практически готова к вводу в эксплуатацию. Все механизмы работают: двигатели, винторулевая колонка, навигационное оборудование. Все идет по плану, контрольный выход платформы в акваторию после ходовых испытаний состоится в ближайшее время. ЛСП оснащена взлетно-посадочной площадкой для вертолетов Ми-8. Нам остается проверить вертолетный комплекс: как летательный аппарат садится на платформу в стояночном режиме, как он садится, когда судно на ходу. Мы уже готовим документы, довольно объемный пакет, чтобы платформа могла быть передана от верфей Росгидромету, а после этого – нашему институту.– Какие цели ставят перед собой участники будущей экспедиции?– Основная цель экспедиции – дать исчерпывающее описание причин климатических изменений, происходящих в Арктическом регионе, и узнать прогноз будущих трансформаций на ближайшие десятилетия. Арктика является ключевой областью планетарного изменения климата, скорость потепления здесь почти в три раза выше, чем в среднем по планете, поэтому нам нужны более оперативные и более точные прогнозы. Сейчас у нас огромное количество данных, которые мы можем использовать. Это данные наблюдений со станций, данные спутниковых наблюдений, данные метеорологических буйковых станций. Может показаться, что все покрыто информацией, однако для более точных прогнозов этого недостаточно. Уникальность платформы в том, что она позволит получать данные наблюдений напрямую из Центральной Арктики и уточнять уже имеющиеся прогностические модели. Научная программа исследований уже утверждена руководителем Росгидромета. Я имею в виду программу первого дрейфа. Концепция долгосрочных исследований сейчас формируется и уточняется.– Как будет происходить дрейф?– Раньше было так: самолеты прилетели, приземлились на льдину, люди выгрузились, сделали ледовый лагерь и далее дрейфуют. Затем бывали судовые или авиазаброски, но суть не менялась: лед дрейфует с востока на запад, и полярники вместе с ним, проводя исследования. Строился городок на льдине из небольших домиков, которые могли быть легко демонтированы в случае, например, появления трещины во льду или других опасностей. Изменение климата создает наибольшие трудности для дрейфующей станции – лед перестает быть прочным. Экспедиции 2010 и 2013 годов пришлось из-за этого эвакуировать, и программу дрейфующих станций приостановили.Сейчас технология принципиально изменилась: у нас будет специальное судно – ледостойкая платформа. Нам уже не будут страшны подвижки льда, все будет безопасно и комфортно, полярники будут жить и работать на борту ЛСП. Кажется, это какие-то базовые вещи, но на самом деле для экспедиции это очень важно. Полярникам больше не придется тратить время на жизнеобеспечение или даже выживание в случае чрезвычайной ситуации. Они смогут максимально уделить его исследованиям.– Почему так важны наблюдения на дрейфующих льдах?– В Центральной Арктике нет островов, мы не можем разместить наблюдательные станции. Мы уже выбрали два потенциальных района старта дрейфа и льдины, в которые мы сможем вморозиться. Мы следим за этими районами, наш центр ледовой гидрометеорологической информации, который обеспечивает прогнозами трассу Северного морского пути, как раз теперь занимается подбором льдины. Два района сейчас есть, мы за лето определимся, какую именно выберем, они достаточно рядом располагаются – в районе Новосибирских островов. Вскоре будет понятно, какой из них более подходящий.– Сколько будет длиться первый дрейф?– Это будет зависеть от того, какой будет лед, и как мы будем дрейфовать. Возможно год, возможно два. Нас может за год вынести уже к Шпицбергену, к району Баренцева моря. Если это произойдет, мы тогда своим ходом спускаемся в Мурманск, заправляемся, обсуживаемся и идем в следующий рейс. Если дрейф пойдет более долгосрочный, значит мы сможем остаться на больший срок.– Экипаж экспедиции полностью сформирован?– Команда платформы сформирована практически полностью: капитан, старшие офицеры, механики. Осталась буквально пара вакансий матросов. Научный коллектив сформирован окончательно, руководителем экспедиции назначен Кирилл Фильчук, руководитель отдела океанологии нашего института. Он очень опытный полярник, провел много времени в экспедициях. Мы на 100% уверены, что все будет безопасно. Выход в экспедицию будет из Мурманска, он назначен на конец сентября, не позже, поскольку дальше будет темно, наступит полярная ночь.– Что с импортным оборудованием и снаряжением? Повлияют ли как-то санкционные ограничения на работу экспедиции?– Экипировка команды будет российская, очень красивая. Мы потратили на это много времени, поскольку одежда требовалась высокотехнологичная. Это оказалось непростой задачей – найти производителя, который изготовит одежду должного качества, в нужном количестве и в установленные сроки.С оборудованием ситуация не очень простая, но мы успели закупить 95% оборудования, необходимого для экспедиции, поэтому на нашу программу санкции никак не повлияют. Плюс у нас очень мощный пул заинтересованных российских организаций – порядка 50 компаний, которые так или иначе были вовлечены в обсуждение этой программы. Естественно, если чего-то будет не хватать, мы попросим нам помочь, проблем с этим не будет. Также – международное сотрудничество. Сейчас у нас идет поворот в сторону Азии. Наши постоянные партнеры "на паузе", поэтому сейчас мы смотрим в сторону востока, но по-прежнему готовы к сотрудничеству с нашими европейскими коллегами.– А если что-то потребуется заменить во время экспедиции?– Будем решать, понимание того, как это сделать, у нас есть.– Вы упомянули, что Арктический и антарктический НИИ дает прогнозы ледовой обстановки на Северном морском пути…– Да, наш институт отвечает за то, что будет на трассе СМП с точки зрения метеорологии. Понятно, что потепление, скорее всего, будет продолжаться, и, скорее всего, в Арктике оно будет быстрее в два-три раза, чем в целом по планете. Количество льда уже очень сильно уменьшилось за последние 50 лет. Скорость его уменьшения в летний период – в среднем 13,5% за 10 лет. Это значит, что летом льда меньше уже на два миллиона 700 тысяч квадратных километров, зимой – примерно на 700 тысяч. Толщина льда тоже уменьшилась. У нас практически не осталось многолетнего льда, который переживает летние периоды. Лето – это два-три месяца в году, с июля по сентябрь. В этом году в первой половине сезона наиболее благоприятные для навигации ледовые условия ожидаются в западной и центральной частях трассы Северного морского пути.– Есть предположения, что в будущем СМП станет полностью свободным ото льда и станет новым глобальным маршрутом России. Насколько реалистичны такие прогнозы?– К концу века, может быть, у нас будут полностью безледные сезоны в летний период. Лед зимой, по прогнозам, останется достаточно мощным – в среднем полтора-два метра. Но это самый пессимистичный сценарий, прогнозы есть разные. Я, как ученый, в своих прогнозах чуть более сдержан. Минимум льда у нас был в 2007 и 2012 годах. За последний год мы зафиксировали, что началась некая стабилизация. По некоторым предположениям, в 2030-2050 годы будет период некой стабилизации температуры и льда в Арктике, поэтому, может быть, потепление будет не столь драматичным.– Но температура, тем не менее, будет расти?– Да, изменение климата происходит в любом случае. За последние 30 лет зимняя температура изменилась в среднем на 10 градусов, летняя – в среднем на три градуса. Кажется, что это небольшая разница, но, на самом деле, для природных процессов это колоссальные изменения. Это очень быстро, таких скоростей нет нигде больше, кроме Арктики.С одной стороны, у нас увеличивается летний безледный период примерно на 10 дней за последние 40 лет, с другой стороны, скорость формирования нового льда тоже увеличилась, за 10-20 дней океан полностью покрывается льдом. Природа будто сама себя балансирует.В ближайшие 5-10 лет все будет направлено на то, чтобы максимально отшлифовать все наши технологии и прогнозы, а их нужно шлифовать, поскольку мы должны сейчас обеспечить круглогодичную навигацию на восток, чего раньше никогда не было. Это большой вызов не только для судостроителей или ледокольщиков, но и для науки в том числе – как все это обеспечить технологиями прогнозирования.– В марте этого года в Арктике и Антарктиде в один день зафиксировали температурные рекорды. Среднесуточные показатели оказались выше нормы на 30 и 40 градусов соответственно. Это тревожный знак? Связаны ли как-то эти процессы?– Эти процессы не связаны, простое совпадение. Для южных широт характерны волны тепла. Они создают огромные проблемы, например, для Австралии, где от аномальных температур очень страдают люди в крупных городах. Ученые фиксировали и ранее, как волны тепла доходили до Антарктиды, просто в этом году они впервые добрались до Центральной части материка. Одновременно с этим произошел всплеск повышенной температуры в Арктике. Там они тоже периодически происходят, это не уникальное событие. Когда эти процессы начались одновременно, конечно же, это привлекло всеобщее внимание.– Арктический и антарктический НИИ заявил о планах создать первую в мире национальную систему мониторинга многолетней мерзлоты Арктики. Как проходит подготовка?– Мы должны создать такую систему по поручению президента. По плану работы начнутся с 2023 года. Сейчас идет подготовительный, так называемый, "нулевой" этап. На начало этого года мы отправили в Росгидромет все наши расчеты и обоснования. Мы просматриваем все необходимые руководящие документы, выбираем методы исследования, проводим пробные измерения на полигонах, чтобы выбрать лучшие технологии. Есть цель – сделать все на отечественном оборудовании, потому что другого выбора пока практически нет.– Насколько масштабной будет система?– Всего должно быть построено 140 пунктов мониторинга многолетней мерзлоты. Мы с запасом уже отобрали порядка 200 мест для их расположения и сейчас пытаемся сделать окончательный выбор. Уже в этом году 30 потенциальных пунктов будут проинспектированы сотрудниками нашего института, работы начнутся уже в следующем месяце. Со следующего года мы планируем начать реализацию программы. У нас очень плотный график, все 140 пунктов должны начать работать в течение трех лет.– Расскажите подробнее, как система будет работать?– Исследования будут проходить на постоянной основе, данные будут передаваться в центр в онлайн-режиме. Затем они будут определенным образом каталогизированы и опубликованы в открытом доступе. Систему планируется запустить на базе уже имеющейся инфраструктуры Росгидромета. Полигоны наблюдения за мерзлотой будут закладываться в районе метеостанций. Так мы сэкономим значительные средства, поскольку не нужно будет создавать инфраструктуру "с нуля". Аналогов такой системы в мире пока не существует.

https://ria.ru/20220406/poteplenie-1781995653.html

https://ria.ru/20211214/arktika-1763636728.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/1761904302.html

https://ria.ru/20211013/putin-1754392109.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/1748750100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, арктика, глобальное потепление, александр макаров (директор арктического и антарктического нии)