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Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 30.06.2022
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Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией
Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 30.06.2022
Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией
Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что по итогам сессии принято решение преподавать стрельбу старшеклассникам в рамках патриотического воспитания, кроме того, по РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:46
2022-06-30T19:46
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что по итогам сессии принято решение преподавать стрельбу старшеклассникам в рамках патриотического воспитания, кроме того, по его словам, продолжится переименование улиц, названия которых связаны с РФ."Утвердили новую программу патриотического воспитания для старшеклассников. Теперь в школах будет больше практики, а именно стрельба и медицинская помощь", - написал Садовой в своем Telegram-канале.По его словам, в рамках дерусификации переименовали 8 улиц во Львове и 11 в населенным пунктах (в городе Винники и в селе городского типа Рудне).Так, на пример, улица Юрия Гагарина переименована в улицу Мирослава Скорика, улица Льва Толстого – в улицу Кардинала Гузара, улица Николая Некрасова – в улицу Юрия Руфа (Юрия Дадака), улица Василия Жуковского – улицу Александра Ванька Лагодовского, улица Константина Циолковского – улицу Семьи Крушельницких.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20220621/gagarin-1797024160.html
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юрий гагарин (космонавт), лев толстой (писатель), николай некрасов, львов, россия, украина
19:46 30.06.2022
 
Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией

Мэр Львова Садовой заявил о переименовании восьми улиц, названных в честь русских деятелей

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что по итогам сессии принято решение преподавать стрельбу старшеклассникам в рамках патриотического воспитания, кроме того, по его словам, продолжится переименование улиц, названия которых связаны с РФ.
"Утвердили новую программу патриотического воспитания для старшеклассников. Теперь в школах будет больше практики, а именно стрельба и медицинская помощь", - написал Садовой в своем Telegram-канале.
Киев - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 14:19
В Киеве хотят переименовать проспект Юрия Гагарина
По его словам, в рамках дерусификации переименовали 8 улиц во Львове и 11 в населенным пунктах (в городе Винники и в селе городского типа Рудне).
Так, на пример, улица Юрия Гагарина переименована в улицу Мирослава Скорика, улица Льва Толстого – в улицу Кардинала Гузара, улица Николая Некрасова – в улицу Юрия Руфа (Юрия Дадака), улица Василия Жуковского – улицу Александра Ванька Лагодовского, улица Константина Циолковского – улицу Семьи Крушельницких.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 19.06.2022
19 июня, 19:45
Мэр Одессы заявил, что обеспокоен ростом "ненависти ко всему русскому"
 
Юрий Гагарин (космонавт)Лев Толстой (писатель)Николай НекрасовЛьвовРоссияУкраина
 
 
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