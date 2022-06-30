https://ria.ru/20220630/lvov-1799397545.html

Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией

Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией - РИА Новости, 30.06.2022

Во Львове переименовали улицы, названия которых связаны с Россией

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что по итогам сессии принято решение преподавать стрельбу старшеклассникам в рамках патриотического воспитания, кроме того, по РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:46

2022-06-30T19:46

2022-06-30T19:46

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что по итогам сессии принято решение преподавать стрельбу старшеклассникам в рамках патриотического воспитания, кроме того, по его словам, продолжится переименование улиц, названия которых связаны с РФ."Утвердили новую программу патриотического воспитания для старшеклассников. Теперь в школах будет больше практики, а именно стрельба и медицинская помощь", - написал Садовой в своем Telegram-канале.По его словам, в рамках дерусификации переименовали 8 улиц во Львове и 11 в населенным пунктах (в городе Винники и в селе городского типа Рудне).Так, на пример, улица Юрия Гагарина переименована в улицу Мирослава Скорика, улица Льва Толстого – в улицу Кардинала Гузара, улица Николая Некрасова – в улицу Юрия Руфа (Юрия Дадака), улица Василия Жуковского – улицу Александра Ванька Лагодовского, улица Константина Циолковского – улицу Семьи Крушельницких.Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220621/gagarin-1797024160.html

https://ria.ru/20220619/odessa-1796594840.html

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юрий гагарин (космонавт), лев толстой (писатель), николай некрасов, львов, россия, украина