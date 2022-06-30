Рейтинг@Mail.ru
Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220630/lvov-1799279707.html
Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ
Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ - РИА Новости, 30.06.2022
Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ
Во Львове решением горсовета запрещена деятельность канонической Украинской православной церкви, сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Юрий... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:54
2022-06-30T14:54
религия
львов
украина
россия
украинская православная церковь
московский патриархат
львовский городской совет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_0:0:5184:2916_1920x0_80_0_0_619e9a9a5cdb8ba46fe7e67cbcc711ea.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Во Львове решением горсовета запрещена деятельность канонической Украинской православной церкви, сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Юрий Ломага."Во Львове запрещена деятельность Московского патриархата. Такое решение сегодня мы приняли во время заседания сессии Львовского городского совета. Мною было подготовлено постановление о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и украинской правоверной греко-католической Церкви "группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины. И я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу", - написал Ломага на своей странице в социальной сет Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В конце мая митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что более 20 незаконных решений о запрете или ограничении деятельности религиозных общин УПЦ зафиксированы органами местного самоуправления. Так, было зафиксировано более 40 рейдерских захватов храмов УПЦ и более 15 случаев противостояний и опечаток храмов. Полсотни религиозных общин Украинской православной церкви силой принуждали к переходу в так называемую Православную церковь Украины. В УПЦ решения местных властей о запрете деятельности церкви назвали незаконными и не имеющими юридической силы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20220620/partiya-1796724274.html
львов
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152529/83/1525298374_298:0:4906:3456_1920x0_80_0_0_0ec1d0ac61e0217324b8e0713b77c520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львов, украина, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, львовский городской совет
14:54 30.06.2022
 
Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ

Депутат Ломага: во Львове запретили работу канонической Украинской православной церкви

© Pixabay / Pixabay/PavlofoxУкраинский город Львов
Украинский город Львов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Pixabay / Pixabay/Pavlofox
Украинский город Львов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Во Львове решением горсовета запрещена деятельность канонической Украинской православной церкви, сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Юрий Ломага.
"Во Львове запрещена деятельность Московского патриархата. Такое решение сегодня мы приняли во время заседания сессии Львовского городского совета. Мною было подготовлено постановление о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и украинской правоверной греко-католической Церкви "группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины. И я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу", - написал Ломага на своей странице в социальной сет Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
В конце мая митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что более 20 незаконных решений о запрете или ограничении деятельности религиозных общин УПЦ зафиксированы органами местного самоуправления. Так, было зафиксировано более 40 рейдерских захватов храмов УПЦ и более 15 случаев противостояний и опечаток храмов. Полсотни религиозных общин Украинской православной церкви силой принуждали к переходу в так называемую Православную церковь Украины. В УПЦ решения местных властей о запрете деятельности церкви назвали незаконными и не имеющими юридической силы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 12:41
На Украине запретили партию "Оппозиционная платформа — За жизнь"
 
РелигияЛьвовУкраинаРоссияУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатЛьвовский городской совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала