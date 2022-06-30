https://ria.ru/20220630/lvov-1799279707.html

Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ

Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ - РИА Новости, 30.06.2022

Власти Львова запретили деятельность канонической УПЦ

Во Львове решением горсовета запрещена деятельность канонической Украинской православной церкви, сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Юрий... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:54

2022-06-30T14:54

2022-06-30T14:54

религия

львов

украина

россия

украинская православная церковь

московский патриархат

львовский городской совет

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Во Львове решением горсовета запрещена деятельность канонической Украинской православной церкви, сообщил депутат от партии "Европейская солидарность" Юрий Ломага."Во Львове запрещена деятельность Московского патриархата. Такое решение сегодня мы приняли во время заседания сессии Львовского городского совета. Мною было подготовлено постановление о запрете деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и украинской правоверной греко-католической Церкви "группа Догнала" на территории Львовской городской территориальной общины. И я благодарю коллег-депутатов, которые поддержали эту инициативу", - написал Ломага на своей странице в социальной сет Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).В конце мая митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий заявил, что более 20 незаконных решений о запрете или ограничении деятельности религиозных общин УПЦ зафиксированы органами местного самоуправления. Так, было зафиксировано более 40 рейдерских захватов храмов УПЦ и более 15 случаев противостояний и опечаток храмов. Полсотни религиозных общин Украинской православной церкви силой принуждали к переходу в так называемую Православную церковь Украины. В УПЦ решения местных властей о запрете деятельности церкви назвали незаконными и не имеющими юридической силы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220620/partiya-1796724274.html

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львов, украина, россия, украинская православная церковь, московский патриархат, львовский городской совет