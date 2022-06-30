https://ria.ru/20220630/lnr-1799294755.html

Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска

Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска - РИА Новости, 30.06.2022

Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска

Силы России и ЛНР контролируют уже 50% города Лисичанск, до его освобождения остались считанные дни, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:35

2022-06-30T15:35

2022-06-30T15:38

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0c/1788086547_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b4a6b68764fc8a2e0b5b2078fd41a92.jpg

МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Силы России и ЛНР контролируют уже 50% города Лисичанск, до его освобождения остались считанные дни, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."Безусловно, это достоверная информация, мы контролируем город с северной и южной стороны, а также с восточной. Наши подразделения врезались в город, уже жилые застройки", - сказал Киселев в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить то, что союзные силы контролируют уже 50% Лисичанска.По его словам, до освобождения Лисичанска остались уже считанные дни, но в дальнейшем противник, весьма вероятно, начнет наносить удары по Лисичанску и из других городов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

лисичанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, лисичанск, ситуация в днр и лнр