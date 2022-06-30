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Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/lnr-1799294755.html
Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска
Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска - РИА Новости, 30.06.2022
Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска
Силы России и ЛНР контролируют уже 50% города Лисичанск, до его освобождения остались считанные дни, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:35
2022-06-30T15:38
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Силы России и ЛНР контролируют уже 50% города Лисичанск, до его освобождения остались считанные дни, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев."Безусловно, это достоверная информация, мы контролируем город с северной и южной стороны, а также с восточной. Наши подразделения врезались в город, уже жилые застройки", - сказал Киселев в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить то, что союзные силы контролируют уже 50% Лисичанска.По его словам, до освобождения Лисичанска остались уже считанные дни, но в дальнейшем противник, весьма вероятно, начнет наносить удары по Лисичанску и из других городов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, лисичанск, ситуация в днр и лнр
15:35 30.06.2022 (обновлено: 15:38 30.06.2022)
 
Союзные силы ЛНР и России контролируют 50 процентов Лисичанска

Помощник главы МВД ЛНР Киселев: 50 процентов Лисичанска контролируют союзные войска

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Силы России и ЛНР контролируют уже 50% города Лисичанск, до его освобождения остались считанные дни, заявил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
"Безусловно, это достоверная информация, мы контролируем город с северной и южной стороны, а также с восточной. Наши подразделения врезались в город, уже жилые застройки", - сказал Киселев в эфире "Первого канала", отвечая на вопрос о том, может ли он подтвердить то, что союзные силы контролируют уже 50% Лисичанска.
По его словам, до освобождения Лисичанска остались уже считанные дни, но в дальнейшем противник, весьма вероятно, начнет наносить удары по Лисичанску и из других городов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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