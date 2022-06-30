https://ria.ru/20220630/lnr-1799226734.html

ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие

ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие - РИА Новости, 30.06.2022

ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие

Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским военным, остающимся в городе Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:28

2022-06-30T12:28

2022-06-30T12:28

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

лисичанск

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским военным, остающимся в городе Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал журналистам военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным "Зима". Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска."Мы находимся на подступах к Лисичанску. Даем последний шанс военнослужащим украинской армии сдаться. Давали шанс тем, кто находился в Северодонецке, в Золотом, Горском (населенные пункты под контролем ЛНР – ред.). Обещание свои выполняем всегда, предлагали им сдаться, сложить оружие, остаться живыми", - заявил военнослужащий Народной милиции республики."Сейчас мы отправили агитационный материал в город Лисичанск с предложениями сложить оружие, выйти, добровольно сдаться, остаться живыми, впоследствии вернуться к своим семьям. Шанс даем, если же они не хотят его использовать, будет уже так, как говорим мы", - добавил он.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта. Дипломат ожидает, что до полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни". Как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, добавил он.

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html

луганская народная республика

лисичанск

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр