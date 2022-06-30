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ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/lnr-1799226734.html
ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие
ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие - РИА Новости, 30.06.2022
ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие
Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским военным, остающимся в городе Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:28
2022-06-30T12:28
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
лисичанск
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским военным, остающимся в городе Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал журналистам военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным "Зима". Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска."Мы находимся на подступах к Лисичанску. Даем последний шанс военнослужащим украинской армии сдаться. Давали шанс тем, кто находился в Северодонецке, в Золотом, Горском (населенные пункты под контролем ЛНР – ред.). Обещание свои выполняем всегда, предлагали им сдаться, сложить оружие, остаться живыми", - заявил военнослужащий Народной милиции республики."Сейчас мы отправили агитационный материал в город Лисичанск с предложениями сложить оружие, выйти, добровольно сдаться, остаться живыми, впоследствии вернуться к своим семьям. Шанс даем, если же они не хотят его использовать, будет уже так, как говорим мы", - добавил он.Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта. Дипломат ожидает, что до полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни". Как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, добавил он.
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html
луганская народная республика
лисичанск
россия
украина
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в мире, луганская народная республика, лисичанск, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
12:28 30.06.2022
 
ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие

Артиллеристы Народной милиции ЛНР предлагают украинским военным в Лисичанске сдаться

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским военным, остающимся в городе Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал журналистам военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным "Зима". Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
"Мы находимся на подступах к Лисичанску. Даем последний шанс военнослужащим украинской армии сдаться. Давали шанс тем, кто находился в Северодонецке, в Золотом, Горском (населенные пункты под контролем ЛНР – ред.). Обещание свои выполняем всегда, предлагали им сдаться, сложить оружие, остаться живыми", - заявил военнослужащий Народной милиции республики.
Кадры освобожденного НПЗ под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 08:40
Опубликованы кадры из освобожденного НПЗ под Лисичанском
"Сейчас мы отправили агитационный материал в город Лисичанск с предложениями сложить оружие, выйти, добровольно сдаться, остаться живыми, впоследствии вернуться к своим семьям. Шанс даем, если же они не хотят его использовать, будет уже так, как говорим мы", - добавил он.
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта. Дипломат ожидает, что до полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни". Как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, добавил он.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
29 июня, 14:03Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛисичанскРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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