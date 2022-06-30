ЛНР отправляет украинским войскам агитснаряды с призывами сложить оружие
Артиллеристы Народной милиции ЛНР предлагают украинским военным в Лисичанске сдаться
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Артиллеристы Народной милиции Луганской Народной Республики предлагают украинским военным, остающимся в городе Лисичанск, добровольно сложить оружие, рассказал журналистам военнослужащий оборонного ведомства ЛНР с позывным "Зима". Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
"Мы находимся на подступах к Лисичанску. Даем последний шанс военнослужащим украинской армии сдаться. Давали шанс тем, кто находился в Северодонецке, в Золотом, Горском (населенные пункты под контролем ЛНР – ред.). Обещание свои выполняем всегда, предлагали им сдаться, сложить оружие, остаться живыми", - заявил военнослужащий Народной милиции республики.
"Сейчас мы отправили агитационный материал в город Лисичанск с предложениями сложить оружие, выйти, добровольно сдаться, остаться живыми, впоследствии вернуться к своим семьям. Шанс даем, если же они не хотят его использовать, будет уже так, как говорим мы", - добавил он.
Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник ранее сообщил, что все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта. Дипломат ожидает, что до полного освобождения Лисичанска остались "считанные дни". Как только город будет взят под контроль, Луганская Народная Республика будет полностью свободна, добавил он.