Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград
Президент Литвы Науседа: ЕК через несколько дней опубликует правила транзита в Калининград
© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшее время обнародует правила транзита товаров в Россию через Литву, приводит слова президента республики Гитанаса Науседа издание Tagesspiegel.
"Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами", — заявил он.
"Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами", — заявил он.
Кроме того, глава государства отметил, что Литва выступает против "зеленого коридора для специальных грузов". Ранее, телеканала ARD сообщил, что компромисс по данному вопросу может быть достигнут до 10 июля.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.