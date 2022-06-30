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Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград - РИА Новости, 30.06.2022
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Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград
Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград - РИА Новости, 30.06.2022
Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград
Еврокомиссия в ближайшее время обнародует правила транзита товаров в Россию через Литву, приводит слова президента республики Гитанаса Науседа издание... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:34
2022-06-30T12:34
в мире
санкции в отношении россии
литва
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшее время обнародует правила транзита товаров в Россию через Литву, приводит слова президента республики Гитанаса Науседа издание Tagesspiegel."Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами", — заявил он. Кроме того, глава государства отметил, что Литва выступает против "зеленого коридора для специальных грузов". Ранее, телеканала ARD сообщил, что компромисс по данному вопросу может быть достигнут до 10 июля.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
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в мире, санкции в отношении россии, литва, россия
12:34 30.06.2022
 
Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград

Президент Литвы Науседа: ЕК через несколько дней опубликует правила транзита в Калининград

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Литвы Гитанас Науседа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшее время обнародует правила транзита товаров в Россию через Литву, приводит слова президента республики Гитанаса Науседа издание Tagesspiegel.

"Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами", — заявил он.
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Кроме того, глава государства отметил, что Литва выступает против "зеленого коридора для специальных грузов". Ранее, телеканала ARD сообщил, что компромисс по данному вопросу может быть достигнут до 10 июля.

Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.
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