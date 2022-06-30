https://ria.ru/20220630/litva-1799228496.html

Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград

Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград - РИА Новости, 30.06.2022

Президент Литвы: ЕК скоро опубликует правила транзита в Калининград

Еврокомиссия в ближайшее время обнародует правила транзита товаров в Россию через Литву, приводит слова президента республики Гитанаса Науседа издание... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:34

2022-06-30T12:34

2022-06-30T12:34

в мире

санкции в отношении россии

литва

россия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Еврокомиссия в ближайшее время обнародует правила транзита товаров в Россию через Литву, приводит слова президента республики Гитанаса Науседа издание Tagesspiegel."Мы тесно сотрудничаем с Еврокомиссией, которая, как ожидается, через несколько дней объявит рекомендации по обращению с этими транзитными товарами", — заявил он. Кроме того, глава государства отметил, что Литва выступает против "зеленого коридора для специальных грузов". Ранее, телеканала ARD сообщил, что компромисс по данному вопросу может быть достигнут до 10 июля.Вильнюс с 18 июня прекратил транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции Евросоюза: стройматериалов, металла, дерева, цемента, удобрений, алкоголя, икры и некоторых других категорий, которые суммарно составляют около 50 процентов всего транзита в регион.

https://ria.ru/20220630/litva-1799150458.html

https://ria.ru/20220628/lovushka-1798598740.html

литва

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, санкции в отношении россии, литва, россия