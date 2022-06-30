https://ria.ru/20220630/litva-1799205010.html

TAC: Литва сталкивает Россию и НАТО

TAC: Литва сталкивает Россию и НАТО - РИА Новости, 30.06.2022

TAC: Литва сталкивает Россию и НАТО

Литва сознательно и безрассудно подталкивает Россию к прямой конфронтации с НАТО, заблокировав сухопутный транспортный коридор в Калининградскую область, пишет... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:26

2022-06-30T11:26

2022-06-30T14:37

россия

литва

вильнюс

нато

rand

в мире

признание днр и лнр в россии

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Литва сознательно и безрассудно подталкивает Россию к прямой конфронтации с НАТО, заблокировав сухопутный транспортный коридор в Калининградскую область, пишет The American Conservative."Время удобное: на этой неделе в Мадриде проходит саммит альянса, некоторые в Вильнюсе как раз выступали за войну", — отмечается в публикации.По мнению автора статьи Дуга Бандоу, Вашингтон должен в частном порядке донести до Вильнюса и других европейских столиц "жесткий сигнал" об опасности подстрекательства Москвы."Самые маленькие члены Североатлантического альянса, как правило, наиболее агрессивны, поскольку считают, что будут лишь сторонними наблюдателями в спровоцированной ими же войне", — подчеркнул обозреватель.В издании также указали на несостоятельность заявлений Вильнюса об угрозе со стороны России."Кажется странным, что Литва машет тряпкой перед русским медведем. В самом деле, если бы не провокация, зачем России нападать на какую-либо страну в Прибалтике? Какие выгоды она получит от захвата трех маленьких государств, которым даже не хватает исторической значимости?" — задался вопросом автор.Более того, согласно отчету стратегического исследовательского центра Rand, на который ссылается журналист, у НАТО не хватит сил защитить территорию Литвы в случае вторжения извне."Учитывая нынешнее развертывание альянса в Прибалтике, три страны региона будут захвачены до прибытия значимой помощи", — добавили в TAC.В Кремле ранее назвали решение литовских властей заблокировать сухопутный транспортный коридор, который соединяет "материковую" Россию с Калининградской областью, незаконным и беспрецедентным.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799181467.html

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

россия, литва, вильнюс, нато, rand, в мире, признание днр и лнр в россии, санкции в отношении россии