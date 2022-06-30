https://ria.ru/20220630/litva-1799150458.html

Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией

Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией - РИА Новости, 30.06.2022

Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией

Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал в статье для издания... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T04:43

2022-06-30T04:43

2022-06-30T04:47

россия

калининградская область

евросоюз

литва

санкции в отношении россии

олег жданов

украина

в мире

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал в статье для издания "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.Украинский военный сравнил действия Европейского союза с "позицией страуса".При этом автор публикации выразил мнение, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.Как ранее написал Рейтер со ссылкой на информированные источники, транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.

https://ria.ru/20220629/blokada-1798897131.html

https://ria.ru/20220626/alikhanov-1798269519.html

россия

калининградская область

литва

украина

эстония

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россия, калининградская область, евросоюз, литва, санкции в отношении россии, олег жданов, украина, в мире, эстония