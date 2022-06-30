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Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией - РИА Новости, 30.06.2022
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Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией - РИА Новости, 30.06.2022
Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал в статье для издания... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T04:43
2022-06-30T04:47
россия
калининградская область
евросоюз
литва
санкции в отношении россии
олег жданов
украина
в мире
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал в статье для издания "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.Украинский военный сравнил действия Европейского союза с "позицией страуса".При этом автор публикации выразил мнение, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.Как ранее написал Рейтер со ссылкой на информированные источники, транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
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калининградская область
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россия, калининградская область, евросоюз, литва, санкции в отношении россии, олег жданов, украина, в мире, эстония
04:43 30.06.2022 (обновлено: 04:47 30.06.2022)
 
Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией

Полковник Жданов: ЕС сдрейфил и бросил Литву один на один с Россией в ситуации с транзитом

© Depositphotos / proslgnВид на Вильнюс
Вид на Вильнюс - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Depositphotos / proslgn
Вид на Вильнюс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал в статье для издания "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Украинский военный сравнил действия Европейского союза с "позицией страуса".
"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва", — высказался Жданов.
При этом автор публикации выразил мнение, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.
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Как ранее написал Рейтер со ссылкой на информированные источники, транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.
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