04:43 30.06.2022 (обновлено: 04:47 30.06.2022)
Украинский эксперт: Европа сдрейфила и бросила Литву один на один с Россией
Полковник Жданов: ЕС сдрейфил и бросил Литву один на один с Россией в ситуации с транзитом
Вид на Вильнюс. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европа "сдрейфила" в ситуации с ограничением транзита товаров в Калининградскую область и оставила Литву один на один с Россией, написал в статье для издания "Главред" военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Украинский военный сравнил действия Европейского союза с "позицией страуса".
"Старая Европа очень сильно сдрейфила и практически бросила Литву и Эстонию один на один с Россией. Ведь транзит закрывал Евросоюз своим решением, но почему-то не видно, чтобы Макрон или Шольц звонили Путину и говорили, что это они ввели санкции, а не только Литва", — высказался Жданов.
При этом автор публикации выразил мнение, что российская сторона не станет применять силу в отношении Вильнюса для решения проблемы транзита.
Как ранее написал Рейтер со ссылкой на информированные источники, транзит в Калининград через Литву может возобновиться через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом.
Литовские железные дороги ранее уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в России, еще в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Сейчас объявленный Литвой запрет касается всего грузового транзита грузов, попавших под санкции ЕС.